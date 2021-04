Por Mario Ramírez

El pasado fin de semana se desató lo que, de haber continuado, pudo significar uno de los sucesos más importantes en la historia del deporte: La Superliga. Una Liga nueva creada por 12 de los clubes más importantes, ricos y poderosos del orbe, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Inter, Milan, Juventus, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City y Manchester United. La idea de esta nueva competencia era jugar únicamente entre ellos y tener unos cuantos participantes invitados cada año, probablemente del calibre más parecido posible. Esto desató una auténtica guerra entre dichos clubes y la máxima autoridad del fútbol europeo, la UEFA, involucrando de lleno por supuesto al ingrediente más importante del fútbol: los aficionados.

Antes de que se acabara el inmenso desorden que causó la Superliga (porque parece ser que ya se acabó) este simple aficionado alcanzó a entender los motivos de los clubes y le ofreció una disculpa mental a cada uno de ellos por haberlos juzgado tan duro en un principio, y es que a pesar de no estar de acuerdo con ellos, se les comprendió. Es verdad que la pandemia vino a golpear a los clubes de élite más que a cualquier otro, es verdad que se puede explotar más el producto del futbol, es verdad que hace falta transparencia en la UEFA, es verdad que esa UEFA come más de lo que debería de ese pastel y es verdad que ese nuevo formato de Champions League arruinará el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, actos de corrupción en UEFA y FIFA le han dado argumentos suficientes a cualquier club y aficionado de estar enojado y eso es 100% indiscutible. Así que primero que nada no nos equivoquemos en pensar que la UEFA es una víctima de la Superliga, es su consecuencia.

Sin embargo, las maneras nunca fueron las correctas, el hacer un torneo cerrado (porque claro que si el 75% de los clubes tienen candado se debe considerar como cerrado) asesinaría al fútbol, el ignorar el mérito deportivo le quita absolutamente todo el sentido a cualquier competencia, equipos chicos y medianos perderían la ilusión de ganar lo poquito que pueden lograr. Si el fútbol es el deporte más popular del mundo es porque es el único capaz de sacarle una sonrisa a ese niño olvidado en el rincón más oscuro del planeta. Se comprende la desesperación de los clubes élite por salir de sus crisis económicas y su frustración por esos frenos que les pone la UEFA, pero la manera nunca será matar al fútbol, de haber sido una competencia abierta con clasificación anual, hubiera sido una historia totalmente diferente, y hubiera sido una muy hermosa.

Después de todo esto, queridos aficionados, sólo les quiero recordar las palabras de Diego Armando Maradona haciendo alusión a todo el desorden que puede girar alrededor del fútbol… “La pelota no se mancha”, y jamás lo hará… por favor nunca lo olviden.

Mario Ramírez