Tales de Mileto y el pozo

Hace muchos años, cerca de las aguas del mar Adriático, un mercader colmado de riqueza, había decidido emplear su tiempo disponible en aprender astronomía, matemáticas, física y filosofía; sin duda, era un ejemplo claro de las tendencias “aristocráticas” de la época antigua: tener implicaba saber, así que la educación era un artículo de lujo que ofrecía estatus o, al menos, una charla sabrosa. Este señor fue conocido como “Tales” y era oriundo del pueblo de Mileto. Su vida, sin saberlo, se convertiría en referente absoluto para la filosofía clásica griega.

Tales, contemplando el cielo durante la noche -enfrascado en sus pensamientos-, ignoró que sus pasos le llevaban a un pozo en el que finalmente cayó. Ahí no acabó la vida del oriundo de Mileto, pues la providencia permitió que una de sus trabajadoras le escuchara y le sacara, todo golpeado y mojado, del agujero donde se encontraba. No sabemos qué sucedió exactamente con la caída; lo que sí se sabe, es que, para él, luego de ello, adquirió un sentido especial la combinación de oscuridad, lejanía y humedad. En su lógica, a partir de ese momento, todo estaba hecho de agua en la tierra y el cosmos.

La creencia de que el universo está hecho principalmente de agua puede resultar inaceptable para la gran mayoría de expertos en la actualidad; sin embargo, el pensar -por primera vez- que el origen de todo lo visible está en un elemento disponible de la naturaleza, constituye uno de los primeros intentos de la humanidad por explicar un principio material.

Tales de Mileto, quien pudo haberse declarado padre de las teorías materialistas, no quedó convencido de su propio dicho; años más tarde, ya con cierto remordimiento a cuestas, dijo que el universo y todos sus elementos, no estaban hechos de agua, sino de dioses. Así, de manera accidental como su tropezón en el pozo, este rico-mercader-astrónomo-físico engendró las dos corrientes filosóficas que hasta hoy intentan explicar al mundo: la materialista (la realidad es pura materia) y la idealista (la realidad es sustancia divina).

La franca oposición de estas dos visiones de la realidad evolucionó rápidamente. La ciencia, por un lado, se encargó de desacreditar cualquier explicación mágica del origen del universo; la teología, por el contrario, se enfocó en construir cánones que describían fenómenos extraordinarios más allá de la física. Al principio, nacieron profetas y se asesinaron científicos; en otros tiempos, se crearon universidades y se persiguió a los creyentes de diversas religiones. Una guerra encarnizada que pasó de generación tras generación, nublando las vidas de cientos de personas inocentes.

El problema es que nadie le preguntó a Tales por qué había cambiado de opinión. Tuvo que ser la historia y grandes escritores como RIUS, en Filosofía para principiantes, quienes retomaran la charla con este griego pretencioso. El oriundo de Mileto, creyó que sus posturas no estaban peleadas. Todo, efectivamente, podía estar hecho de agua; todos los seres vivos viven rodeados de ella y la beben constantemente -a veces en su forma de caguama, media o ampolleta (¡salud!)-. Empero de lo anterior, el agua, en sí misma, está llena de vida; es decir, detrás de ella hay divinidad pues hay un elemento creador que hizo a la vida misma, o como diría su discípulo Anaximandro: lo finito sólo puede nacer de lo infinito. Tales de Mileto, discretamente, reconocía que más allá de sus observaciones, había algo que no alcanzaba a ver y que así sería para siempre. La divinidad se convertía, en sus ideas, en el gran pozo cósmico donde está todo lo que no sabemos y que es el origen en sí mismo.

Conclusión: fíjense dónde caminen cuando estén viendo al cielo.

Voy y vengo.





Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com

youtube: lgortizc