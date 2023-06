Tamaulipas y "los otros dato"

Continuando con el tema de la solicitud de Tamaulipas, de que se trasvase agua de las presas de Chihuahua a aquel estado, vamos a analizar algunas falacias; se dice que el Tratado del 44 es benéfico para México porque nos entregan 1,850 Mm3 del río Colorado y México sólo “paga” 431 Mm3 en el río Bravo. Aclaremos, no hay ninguna relación, siendo el escurrimiento medio anual de la Cuenca del Río Colorado de 21,462 Mm3 sin considerar aprovechamientos, a México le correspondían 4,292 Mm3, pero sólo le asignaron 1,850 Mm3, en cambio en el río Bravo, a Estados Unidos se le asignó el 100% de las aguas de Juárez a Fort Quitman, y como ya dijimos la obligación de México de aportar a EUA 431 Mm3.

En resumen, en el Colorado México recibe sólo el 40% de lo que le corresponde, los agricultores del Valle de Juárez nunca reciben sus 74 Mm3 completos porque EUA dice que la Convención de 1906 no es de cumplimiento obligatorio, además ya no hay Cuenca Directa, en Ojinaga prácticamente ya no existe el Bravo, sólo lo que llega del Conchos y a pesar de todo, tenemos que entregar los 2,159 Mm3 cada cinco años, y si hay sequía se extiende a 10 años en los cuales el cumplimiento es forzoso.

La otra mentira que dice el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, algunos otros tamaulipecos y algunos chihuahuenses, es que el agua de las presas de Chihuahua, son aguas internacionales e incluso dicen que les pertenecen a los norteamericanos. La verdad es que son aguas nacionales, la mayoría de ellas concesionadas a productores y sólo se convierten en internacionales al escurrir al río Bravo, y ahí sí, su gestión le corresponde a CILA en sus dos secciones, mexicana y norteamericana y se debe aplicar el Tratado.

En esta fecha, México no debe nada en lo que respecta al Tratado, no hay ninguna deuda. Si la tercera parte de los escurrimientos no ha sido suficiente para cumplir lo 431.7 Mm3 anuales, habremos de esperar hasta octubre del 2025 para entonces, determinar si hay o no un “faltante” en el volumen mínimo a asignar a Estados Unidos y en ese probable caso, se tendrían otros cinco años, es decir hasta octubre de 2030 para reponerlo, juntamente con cualquier volumen de agua que se necesite para evitar un faltante en ese ciclo 37, 2025-2030.

Yo me pregunto, ¿el gobernador de Tamaulipas, su flamante secretario de Recursos Hidráulicos, el exdelegado Juan Carlos Loera, una legisladora de nuestro estado de cuyo nombre no quiero acordarme y los integrantes del recién instalado Grupo Interdisciplinario de Tamps., no han leído el tan citado Tratado del 44 y sus Actas?, o simplemente le juegan al “a ver si pega”.

Termino esta serie de tres colaboraciones con el mismo párrafo de la primera de ellas.

Para el cumplimiento del TIA 1944, hay otros mecanismos, más allá que forzar el envío de un metro cúbico para abonar y dos m3 para uso en el bajo Bravo, que en realidad no llegan; como es, el utilizar las aguas almacenadas en las Presas Internacionales y hacer un traspaso de México a EU. Si esto se hubiera hecho en octubre del 2015, nunca hubiera habido la “guerra del agua del 2020”. Pero, el hubiera… no existe.