Tamaulipas y "los otros datos"

Hay un dicho “No atribuyas a la maldad, lo que la ignorancia explica fácilmente“. En los últimos días leímos con asombro la noticia de que, en el estado de Tamaulipas, habían constituido la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en el Estado y habían conformado un Grupo Interdisciplinario para la Correcta Distribución del Agua en la Cuenca del Río Bravo, el cual lo conforman autoridades municipales, estatales, diputados, locales, federales y representantes de los tres Distritos de Riego del norte de la entidad, mismo que tiene como objetivo, encontrar soluciones a esta problemática regional e internacional. Y para exigir al gobierno federal que se liberen los volúmenes de agua de las presas de Chihuahua, esto para mitigar la crisis de sequía que viven agricultores y usuarios domésticos.

En primer lugar, el Tratado Internacional de Aguas del 44 no tiene absolutamente nada que ver con los problemas que enfrentamos por el cambio climático, la sequía y la falta de gobernanza en la gestión hídrica. Eso lo sufrimos los cinco estados de la Cuenca del Río Bravo (Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

Otro dato equivocado es que las 2/3 eras partes del escurrimiento de los afluentes aforados de México, que llegan al río Bravo, o sea que se miden (el Conchos de Chih. y cinco de Coahuila) son propiedad de una entidad federativa en específico, son de México y su distribución la hace la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas), sección mexicana. En los últimos tiempos que dichos escurrimientos han sido insuficientes para cubrir el compromiso con EU, hay que interpretar el tratado al pie de la letra, que en su artículo 4º especifica en el párrafo A) inciso c) que a México le corresponderán las 2/3 eras partes ya citadas, en concordancia con el inciso c) del párrafo B) que a la letra dice “…tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio (anual) y en ciclos de cinco años consecutivos a 431.72 millones de metros cúbicos (Mm3).

Uno de los mejores estudiosos sobre el tratado, Jaime Collado, nos indica lo siguiente: “La aportación mínima en un ciclo de cinco años consecutivos es de 2158.605 Mm3. Como referencia, pero no como obligación, la aportación mínima equivale a un promedio anual de 431.721 Mm3. Esa garantía es de aguas broncas y no de aguas regularizadas por presas de almacenamiento; por tanto, México no siempre puede ni tiene obligación de entregar el agua en el momento en que lo soliciten los Estados Unidos de América, y éstos, a su vez, no tienen derecho de recibir agua regularizada aunque, si México lo desea, podrían recibir cada año una parte alícuota de la aportación mínima de un ciclo de cinco años consecutivos, a costa de contar con menos agua para México, ya que se distribuyó por igual el escurrimiento en época de sequías, dé escurrimientos normales y durante las grandes avenidas: la equidad distribuye agua y déficit de agua.”

En cualquier momento la CILA puede abonar al compromiso, volúmenes de agua adicionales a la 3era parte, para evitar los faltantes que hubiere en el quinquenio o en el promedio anual. Esto ya lo ha hecho en el pasado desde las presas internacionales. (Continuará…).