Tambores de guerra

Por: Francisco Lozano

Rusia invadió Ucrania y con eso acelero un proceso intentando cambiar el orden mundial del poder entre naciones. En 2006 inicia y en 2008 se formaliza el BRICS (Acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), una asociación que da origen a la creación de un banco de desarrollo conjunto y con ello un fondo de reserva para esas naciones firmantes. Ahí inicia la guerra que nos trae hasta el día de hoy. Con ese fondo compitieron con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para dominar a través de préstamos a otras naciones y agilizar el comercio a su favor (tal cual hacen los organismos antes mencionados). Entraron en África, Asia y América Latina financiando grandes proyectos. Canal en Nicaragua, obras de comunicación en África. El rasgo distintivo era que los gobiernos deberían acercarse más a dictaduras que a democracias para tener control por años sobre sus economías, empezaban a ganar terreno.

La mayoría de los países que integran la ONU condena la invasión menos los aliados como China, India, Sudáfrica, Venezuela, etc. Sus discursos a lo más que llegan es a ser neutrales y eso sí, cero sanciones (como México). EUA y la Unión Europea emprenden una cruzada financiera para empobrecer a Rusia limitándolo en el comercio y en la utilización de sus reservas de divisas en el extranjero. Rusia amenaza con hecatombes nucleares, pero no sin antes cortarles el suministro de gas a Europa, sobre todo Alemania, la primera gran potencia europea. Los precios del petróleo y gas suben generando más inflación (lo que empobrece más a las naciones). El dólar empieza a ser visto como un arma de guerra susceptible a ser expropiada por USA cuando así lo considere necesario, lo que no es una buena señal para los tenedores de dólares. China es el primer socio comercial de Alemania; el mercado europeo representa para China el 33% de sus exportaciones mientras que el mercado ruso sólo el 15 %, entonces China se mantiene al margen, hasta hoy. ¿Qué tenemos ahora? Biden prohibiendo las importaciones del crudo y gas licuado ruso mientras las empresas petroleras inglesas y americanas ven cómo suben sus acciones hasta las nubes. Los futuros del oro incrementando su precio, y el rublo cayendo en picada, al final se trata de quitarle la capitanía a USA de la economía que instauró en 1960 en Irak cuando se formalizó la OPEP y donde se estipula que todas las compras de hidrocarburos serían en dólares, he ahí el problema. Las señales empiezan a ser alarmantes con un 80% de probabilidades de impago de los SWAPS rusos; utilización del oro como cobertura; depreciación de las monedas satélites al dólar; disminución del comercio mundial y ante eso México ¿qué?, México debe actuar en consecuencia quitando los impuestos a los energéticos (gasolinas) para detener la inflación y con el dinero de los excedentes petroleros, más del 120% de lo proyectado en la Ley de ingresos inyectarle recursos a la economía para no entrar en una depresión. Putin se precipitó y ahora asumirá las consecuencias.





Maestro en Finanzas. Economista