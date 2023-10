La frase de Manuel J. Clouthier: “Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”, es de aplicación obligada en muchos ámbitos, pero en medio de lo que acontece en materia educativa actualmente en México, es de aplicación urgente; al menos en Chihuahua teníamos la esperanza de que la SCJN fallaría en contra del procedimiento para la elaboración de los libros de texto, porque no se siguió el protocolo que marca la ley, pero dadas las presiones externas, emanadas desde el Palacio Nacional y de los sindicatos, entre otros, en el reciente fallo de la Corte, fue deshecha la controversia interpuesta por el Gobierno del Estado en contra de la distribución de los libros de texto de la llamada “Nueva Escuela Mexicana“ de la 4T. Cabe referir que dicho fallo de la SCJN para nada implica que sea bueno el contenido de los libros de texto, como lo andan festejando los partidarios de Morena. Por ende, como sociedad nos asiste el derecho y la obligación de estar ahora más que nunca al pendiente y al cuidado como padres de familia de lo que se les enseña a millones de alumnos, en base a los libros de texto cuyos contenidos pretenden adoctrinarlos con ideas de un fracasado comunismo, de un exacerbado conformismo, y lo más delicado, se pretende hipersexualizar a los niños, niñas y adolescentes en perjuicio de su sano desarrollo, sumado a lo anterior el cúmulo de errores y horrores históricos y legendarios. En fin, ante todo esto nos queda el recurso más importante que tenemos, que es la participación de la sociedad organizada, a la que tanto temen los antidemócratas tiranos.

He tenido oportunidad de conocer los contenidos de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, y estar cerca de expertos que expresan su preocupación por las nefastas consecuencias psicológicas de la Nueva Escuela \u0009Mexicana que tanto pregonan los morenos y por supuesto su jefe político AMLO.

No debemos conformarnos con lo que se quiere imponer desde el gobierno y con lo que no estamos de acuerdo los ciudadanos. A la sociedad organizada nos corresponde continuar en la búsqueda y aplicación de una educación integral para los educandos, que implica recurrir a información complementaria que fomente el respeto a la dignidad de la persona y vigilar que no se alteren los tiempos y los procesos naturales para el desarrollo de las personas; debemos cuidar que la educación sexual que se imparte sea adecuada a las edades de los alumnos y se imparta por personas conocedoras de la materia. Exigir que los contenidos de los libros de texto se apeguen a la ciencia y a la tecnología, con la impartición de matemáticas desde los primeros años y durante todo el proceso educativo, entre otras asignaturas de importancia.

Para tener el México grande y competitivo con el que soñamos los ciudadanos que amamos a la patria, debemos exigir educación integral con calidad, como lo han hecho los países desarrollados, los que empezaron por educar correctamente a su población, y que gracias a ello, hoy disfrutan el desarrollo y la buena calidad de vida.