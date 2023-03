Por Guillermo Luján Peña

La realidad que estamos viviendo en México no se pueden tapar con un dedo, vaya ni con toda la mano, ya que están a la vista de todo mundo y muchos estamos padeciendo las consecuencias de haber elegido a este presidente que, dicho sea de paso, luchó 18 años para llegar a presidente y no ha llegado todavía, él sigue en campaña permanente, presidente no tenemos, es un remedo de Ejecutivo y además es un mitómano enfermizo.

Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, ha declarado que en México hay muchos territorios que están dominados, sometidos, gobernados por las bandas de criminales, principalmente los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Esto enfureció al mentiroso de palacio, quien desde el púlpito mañanero atacó a los Estados Unidos, llamando “Departamentito” al departamento de Estado americano, que no sólo tiene información súper detallada de todo el mundo, sino muy especialmente de su vecino del sur con más de 3,000 kilómetros de frontera, México.

Que tenemos pueblos, territorios, municipios, gobernados por los cárteles de las drogas ni quién lo dude, y nuestros paisanos que viven en esos lugares lo saben perfectamente y lo viven en carne propia.

El fentanilo, droga de moda en nuestros días, es la más adictiva de las drogas que han circulado y la más mortal, tan sólo el año pasado causó la muerte de 328,000 norteamericanos, mucho más muertos americanos que la guerra que tuvieron en Vietnam, que duró 10 años. Por supuesto que esto no pueden seguir permitiendo los vecinos del norte que, aunque el mentiroso del Palacio Nacional diga que en México no se produce fentanilo, a los pocos días el secretario de Defensa dio a conocer de laboratorios clandestinos, en donde se producía el fentanilo y que habían sido descubierto por el Ejército. Ni cómo tapar el sol con un dedo.

El mentiroso del palacio se queja de que nos quieran invadir para acabar con los cárteles de las drogas, al declararlos como grupos terroristas, pero él si se mete hasta la cocina en las políticas internas de Estados Unidos, como cuando se sintió muy acorralado por las declaraciones del secretario de Estado americano, dijo que les iba a decir a los millones de mexicanos que viven allá que no fueran a votar por los demócratas, que votaran por los republicanos, ¿no es una muy grave intromisión en las decisiones soberanas de los ciudadanos americanos? También dijo que no iba a permitir que le quitaran sus derechos políticos o encarcelaran al expresidente americano Donald Trump, “ya que no podemos permitir que se violen los derechos humanos en ninguna parte del mundo”, resulta que ahora nos sólo nos metemos en su soberanía, sino que somos policías del mundo, por si alguien viola los derechos humanos.

No sólo se mete en otros países, queriendo mandar al carajo sus instituciones, como lo ha hecho en México, sino que volvió a encabritarse porque la Suprema Corte suspendió la aplicación de la reforma electoral ordenada por López Obrador y comenzaron los insultos a los ministros de la SCJN, que son la oligarquía, son la mafia del poder, porque no quieren bajarse los sueldos, ya que ganan más que el presidente, dijo, nada que ver con la reforma electoral, pero bueno, el mentiroso enfermizo no puede actuar de otra manera, provocando al pueblo en contra de funcionarios de la SCJN.

El sol sale cada día, no se puede tapar con un dedo.