Te convierten en lo que no se ve

Por Agustín Pérez Reynoso

Frédéric Bastiat fue un humanista decimonónico de una variedad extraña, uno de esos raros pensadores independientes, más desconocido en su propio país, Francia, pero más conocido en otros países como México y Estados Unidos, en parte, debido a que iba en contra de lo políticamente correcto. De acuerdo a su ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve”, Bastiat expone la siguiente idea:

Podemos ver lo que hacen los gobiernos y, por consiguiente, cantar sus alabanzas; pero no vemos la alternativa. Sin embargo, ésta existe, sólo que es menos evidente y permanece oculta.





Detrás del “lado correcto de la historia” de la jerga oficialista, no sólo en México, sino en los demás países, los gobiernos saben muy bien cómo decirnos lo que hacen, pero no lo que no hacen. Pero se ha dado el caso especial en nuestro país de que el partido en el poder y sus aliados se han dedicado a una falsa “filantropía”, la actividad de ayudar a las personas de forma visible y sensacionalista, sin tener en cuenta el oculto cementerio de las consecuencias invisibles. Si las consecuencias positivas y negativas de las políticas gubernamentales recayeran en el presidente, no nos preocuparíamos.





Pero resulta que los efectos positivos de las políticas sociales, los contratos sin licitar o los proyectos de seguridad nacional que no pueden ser auditados siempre beneficiarán pronto a su autor, a falsos humanitarios y a algunos afortunados, ya que son visibles, pero los efectos negativos siempre se aplicarán a los demás, con un costo neto para la sociedad. Todo el dinero obsequiado por el gobierno se mira como beneficios sociales, pero no se anticipa el efecto a mediano plazo del endeudamiento, pérdida de empleos o la falta de atención y medicamentos para los niños con cáncer, por ejemplo.





Y puede que las consecuencias nunca se hagan visibles bajo el imperio “de los otros datos” y culpando a la prensa de divulgar que las obras caritativas se hacen con quienes menos las necesitan. ¿Cómo evita la mercadotecnia oficial que tengamos las agallas de reconocer las consecuencias silenciosas cuando nos encontremos frente al próximo vendedor humanitario de ungüentos milagrosos? Promueve la dejadez por la responsabilidad personal y el interés por nuestro entorno, haciéndonos indefensos ante la avaricia de la nueva oligarquía política mexicana.





Otra medida del gobierno es desincentivar el gobierno participativo concentrando el poder en el presidente de México, desalentar las asociaciones civiles, restar voz a los padres de familia, a los actores sociales y empresariales que anticipan los riesgos de imposibilitar cualquier cambio al rumbo actual, oponiendo a la gobernanza democrática un régimen sin opiniones o sin información. Esto explicaría, en parte, que el norte de nuestro país sea más democrático, exista más movilidad social y haya mayor libertad de evolución cultural acumulativa capaz de generar cerebros colectivos civiles.





Si la misma receta lleva ingredientes de izquierda, poca será la intención de incentivar o educar a una sociedad para probar prácticas novedosas o a adoptar nuevas creencias, conceptos y herramientas que sean útiles y cuestionen lo que no funcione. Todo parece indicar que esto sucederá con los precandidatos del partido oficial, que no parecen tener retos que afrontar porque la culpa es de los sexenios anteriores y todo marcha bien en el sexenio actual. agusperezr@hotmail.com

Administrador financiero

agusperezr@hotmail.com