Tecnología a la Burocracia: ¿Beneficio?

Por Dicky Macias

La aplicación de la tecnología a los problemas cotidianos es el camino para tener procesos simples que beneficien a los ciudadanos, especialmente en los tramites gubernamentales.

La mayoría de los pago de servicios se han vuelto digitales. Esto ha acercado a los ciudadanos a la tecnología, sin embargo, nunca se olvidaron los servicios presenciales. Con la pandemia, muchas cosas evolucionaron o simplemente se forzaron, terminando con procesos poco fluidos, sistemas mal diseñados y con una pobre experiencia de usuario, sobre todo, para personas con alguna discapacidad.

Recientemente, he realizado trámites que han ido digitalizando, y que aún con buenas intenciones, tienen una ejecución pobre y terminan siendo frustrantes por no tener documentación clara al respecto. Una de estas situaciones es sacar la eFirma en el SAT. El principal problema es que no se cuenta con citas. El SAT alega que existen personas que venden las citas a sus clientes y saturan el sistema. Al final, hablamos de un proceso que puede afectar otras actividades para los ciudadanos. Por ejemplo, los egresados que necesitan tramitar su cédula profesional, las personas que requieren cobrar una incapacidad en IMSS Digital, o hasta la firma de contratos laborales bajo las nuevas disposiciones legales.

Entonces es cuando nos preguntamos, digitalizar los trámites ¿es un beneficio? Sin duda alguna. En la medida que nos acerquemos a estos tramites, sin importar la escolaridad o edad, será mas fácil instruir a las personas y reducir las multitudes en instituciones de gobierno, permitiendo que el personal que esta dedicado a atender labores sin un valor real, puedan sustituir esas actividades por otras que generen un valor en las instituciones donde se encuentran.

¿Qué es necesario para que funcione adecuadamente? Un proceso de migración gradual, documentado, con personas instruidas en los procesos. Mi experiencia en el IMSS fue que no me instruyeron en los procedimientos, asumo que faltaba información al personal médico sobre las actividades administrativas; sin embargo, me toco personal administrativo que no conocía el procedimiento o requerimientos, lo cual habla de una falta de capacitación o interés en ayudar al usuario final y reducir la problemática que se sufre.

Para poder tener sistemas eficientes, necesitamos personal capacitado, empático y que entienda la importancia de su labor, pero también sistemas bien diseñados, documentados y profesionales, que satisfagan a los usuarios finales. Esto es responsabilidad de especialistas en Tecnologías de la Información, quienes deben informar sobre la importancia de invertir y no buscar la forma de economizar a costa de la calidad del sistema. Igualmente, como usuarios tenemos una responsabilidad compartida, por ello debemos prepararnos para tener los documentos digitales necesarios, ya que esos documentos son nuestra identidad y, día a día, tienen mas importancia y utilidad de la que suponemos. Y tú, ¿ya tienes tus documentos digitales?

