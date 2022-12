Tempranillo en Nochebuena

Por: Silvia González

Estimado lector, lectora, en una extraordinaria vuelta de la vida, de 360 grados, pasé de ser escritora y maestra de yoga a sommelier y encargada de ventas de la Vinícola Diez González, así que fui del abstencionismo al maridaje, de la respiración pránica a vibrar con la primera copa, y de sugerir posturas de yoga a proponer ensambles o blends. La vida es un desafío.

Como le platiqué en los posts pasados la uva más plantada en el mundo es la francesa Cabernet Sauvignon, sin embargo, en Argentina predomina la Malbec con 45,000 hectáreas sembradas, y ahora quiero contarle de la varietal Tempranillo, la que predomina en España. Si usted se toma un vino de La Rioja o de la región de la Ribera del Duero, no busque en la botella de qué uva es porque no lo encontrará, ya que es un hecho que es Tempranillo. De paso le cuento que cuide de que no le pase lo que a Lucía Méndez, la artista, que presumiendo de vinos le preguntaron si tomaba tempranillo y dijo que no, que le gustaba tomárselo de tardecilla. Precisamente, se le llama Tempranillo porque madura antes que las demás.

El Duero es un caudaloso río que nace en España y atraviesa varios estados entre ellos Castilla y León, región vitivinícola que siembra Tempranillo, así que todos los vinos de por ahí tienen, por Denominación de Origen, esta uva, y se les nombra Ribera del Duero, tal como nosotros tenemos la Denominación de Origen del Tequila. En la Ribera del Duero hay bodegas subterráneas con ocho siglos de vida, pueblos medievales y comida típica como el lechazo al horno que es cordero asado. La Tempranillo dicen que es originaria de la Rioja, la zona próxima al Duero, donde predomina con 31,000 hectáreas.

El vino elaborado con Tempranillo tiene color rojo rubí, con aromas de bayas, ciruela, tabaco, puede oler a yogurt por el ácido láctico o a pan por la levadura utilizada para fermentar.

Aquí en México la Tempranillo está sembrada en Parras, Coahuila y, mire usted, que el famoso vino de nombre 3V, de Casa Madero, y que nos ha catapultado en el mundo como productores de vino (después le platico el porqué) se llama así porque tiene tres variedades: la Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo.

Así que le deseo una feliz Navidad, brindando con un Tempranillo en Nochebuena.

Salud.

Miembro AECHI