¡Tenemos candidata!; Xóchitl será nuestra próxima presidenta

A diario crece el respaldo nacional al proyecto de Xóchitl Gálvez Ruiz; en los estados y ciudades se consolida la confianza en el triunfo, y con ello el adiós definitivo de Morena





Con el registro de Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, se abre el camino hacia el triunfo este próximo 2 de junio, y así poder iniciar la recuperación nacional, recomponer el rumbo y el desmoronamiento de nuestro país provocado por Morena y la mal llamada Cuarta Transformación.

Su registro ante el árbitro electoral es un hecho histórico pues representa el anhelo de tener un gobierno de coalición, en el que partidos políticos y la sociedad civil organizada trabajemos juntos por un país mejor; donde se activarán las y los mejores y capaces perfiles, que sí tienen amor por México poniendo sus capacidades al servicio al país.

Y es que todos estamos preocupados por el destino que lleva México, y el haber postulado una candidata ciudadana en la persona de Xóchitl, nos llena de esperanza en momentos donde tenemos que defender a nuestro país de los peligros que enfrenta.

En Acción Nacional estamos listos para encabezar desde muestro estado la lucha para sacar a Morena de una vez por todas, decirle al presidente que cumplió ni mínimamente y su dichosa transformación fue un fracaso.

Morena nos traicionó a los chihuahuenses, no dejó sin el agua de sus presas, sin dinero para mantenimiento de las carreteras, a nuestros municipios sin recursos para su seguridad. Con tal de derrochar en aeropuertos y refinerías que no funcionan o trenes en el sur, que no benefician en nada.

Desde el comité estatal estamos contentos porque la Coalición Fuerza y Corazón por México escuchó a la sociedad civil en la postulación de una mujer valiente, que toda su vida ha luchado para salir adelante y de quien su trayectoria de lucha nos representa a las y los mexicanos.

Con el registro de Xóchitl como candidata presidencial, estamos con la mira puesta en el triunfo y listos para una campaña fuerte, de propuestas y soluciones

Sabemos que Xóchitl es lo que necesita México para librarnos de las mentiras y polarización de Morena y ella tendrá nuestro apoyo, trabajaremos para tener un Congreso fuerte que frenará las reformas dictatoriales que pretende Morena para reformar la Constitución a modo buscando eliminar la democracia y los contrapesos.

Estas acciones del partido en el poder, son la causa de que cada día más los que se sumen a Xóchitl, saben que ella quiere un México donde sea escuchada fuerte y libremente la voz de todas y todos los mexicanos, debemos defender a Chihuahua, luchar por que reciba lo que merece; servicios de salud dignos para todas las personas, respeto por el agua, inversión, contrario al plan de Morena y su política dictatorial, ineficaz y negligente.

Para finalizar, quiero aprovechar para felicitar a mi amigo Marco Bonilla, de quien ayer domingo recibimos la documentación de registro, para la alcaldía capitalina; ¡no tenemos duda que refrendaremos la reelección gracias a los buenos gobiernos de Acción Nacional!