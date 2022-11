Tensión entre las Coreas

Por: María de los Angeles Ruiz

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur son las relaciones diplomáticas establecidas entre la República Popular Democrática de Corea y República de Corea, en los últimos meses desde el conflicto que se ha derivado entre Ucrania y Rusia se ha venido reviviendo el conflicto de la guerra fría.

Corea del Norte y Corea del Sur han estado divididas desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado en 1945 y participaron en la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Corea del Norte es un estado autoritario de un solo partido dirigido por la dinastía Kim, y Corea del Sur fue gobernada anteriormente por dictaduras militares de un solo partido hasta 1987 cuando empezó a celebrar elecciones directas.

El conflicto se ha centrado en el reclamo de la totalidad de la península coreana y las islas periféricas.

Actualmente el líder que gobierna a Corea del Norte es Kim Jong-Un, es uno de los jefes de Estado más jóvenes del mundo y ejerce un poder absoluto y cuenta con un arsenal de armas más potentes del planeta a su disposición.

Este líder controversial ha sido señalado por mandar ejecutar a su tío en el 2013, por ser una voz discordante con sus acciones y fue sospechoso de mandar matar a su hermanastro en Malasia, en febrero pasado.

En el año 2016 Kim Jong-Un logró que lo nombraran presidente de una comisión de asuntos de Estado que está por encima de todos los poderes de Corea del Norte, demostrando así el poder que ostenta, como absoluto.

Kim es el hijo de la tercera esposa de su padre, Ko Yong-Hi, una bailarina coreana nacida en Japón que habría fallecido a causa de un cáncer de mama en 2004, terminó su educación en Suiza viviendo con su tía materna, Ko Yong-Suk, y su esposo, quienes se hicieron cargo de él.

Desde los ocho años de edad, Kim Jong-Un sabía que algún día sería el líder, pero no empezó a figurar hasta el 2008, después del infarto cerebral que padeció su padre, durante años fue preparado para ocupar el poder cuando su progenitor falleciera, lo que sucedió en 1994.

En meses anteriores se corrió un rumor que manifestaba la posibilidad de que Kim Jong-Un se encontrara en estado inducido de coma por resultado de una cirugía, pero posteriormente fue desmentido este mensaje.

Lo que sí es cierto es que en los últimos meses las tensiones mundiales se han vuelto a calentar derivado del enfrentamiento de Rusia con el mundo, ya que al invadir Ucrania el mundo se ha vuelto a polarizar en dos bandos lo cual revive la historia de la guerra fría, que sucedió a la Segunda Guerra Mundial.

La dinámica social ya no es la misma que la del siglo pasado, vemos a los reservistas rusos suicidarse para no ir a la guerra, pero los líderes desafortunadamente no escuchan a la población, y el deseo de poder vivir en paz queda en el olvido.

Las comunidades tienen mucho trabajo para sensibilizar y lograr detener esta escalada de violencia que estamos viendo se ha desatado en los últimos tiempos, y esperemos que los misiles se queden guardados y se terminen estas demostraciones de fuerza que no llevan al planeta a ningún lugar mejor.

Un gusto saludarlos, nos encontramos en la próxima ocasión. AECH.