Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico.

Los humanos estamos plagados de teorías que ya tienen una base de funcionalidad y efectividad, pero las dejamos en teoría, no las llevamos a la práctica, porque adoptarlas conlleva una dificultad, una incomodidad, una contrariedad para intereses personales.

En teoría somos buenas personas, vamos de aquí para allá sin hacerle daño a nadie, pero tenemos maneras muy sutiles de maldad, actos “pequeños” que no cuentan para nosotros pero que para otros son sadismo puro, violencia no tipificada pero muy practicada.

Muchas ideologías se pregonan de la boca para afuera, se quiere convencer a las personas de que hagan ALGO correcto, ALGO que el predicador que convence no hace. Por ejemplo, un político habla de honestidad que es un valor fundamental para la certidumbre y paz social, pero él no la práctica, en teoría la lanza como un señuelo idealista para su imagen, pero no está en él, ni le interesa. Ya todos hemos sido cautivados por uno de estos señores para después caer en las peores decepciones. Y así nace la teoría que dice “No hay político honesto” una creencia tan fuerte que los mismos que quieren ser honestos dejan de serlo por el peso del concepto. En teoría todo actor político que se opone al sistema de corrupción que envuelve al poder, no prospera, lo sacan o él mismo claudica ¿Teoría? Más bien realidad.

Tenemos mucha información de cómo desde nuestro diario vivir podemos aminorar la contaminación ¡Somos gente educada! Una teoría muy de moda “ser ecológico” ¿Pero quién realmente es? En escuelas se da la teoría en el salón de clases, pero basta ver los botes de basura hasta al tope para saber que todo queda en teoría, información adornada que no resulta en evidencia. En teoría las escuelas están limpias ¿Pero de que están llenos los botes? ¿Hay desechos innecesarios del exceso y desperdicio? Y de este ejemplo escalemos a todo establecimiento comercial e industrial ¿Qué teorías publican? ¿Qué realidades generan?

En el tema de las teorías es común que esperemos que otros las practiquen, porque el ideal que ofrecen es lo conveniente para una sociedad sana, pero visualicemos un padre de familia que en cuestión de fidelidad a su esposa, es omiso, pero en teoría defiende el valor por su imagen familiar. Se le casa una hija, su tesoro, su amor perfecto y el esposo la hace sufrir por el detallito, así que habla con el yerno y le reclama ese dolor que le inflige a su niña, y lo invita a que sea discreto e inteligente, para que entre al séquito de hombres infieles con carta de presentación de fidelidad absoluta, honorables que encuentran la manera perfecta de una doble vida. En teoría este padre ve por su hija, pero en realidad está viendo por él mismo.

Cristianos en teoría, la imagen de Jesucristo nos cautiva, su palabra, su vida, su entrega absoluta a la salvación de la humanidad, pero en teoría nunca podremos alcanzar esa perfección de amor y sacrificio ¡Imposible porque somos humanos! Así que de ahí nos agarramos, imposibilidad de ser perfectos, y caminamos dejando a nuestro paso pequeñas maldades que algún día en el confesionario nos sacudirán. En teoría somos imperfectos pero perfectibles, pero nos acomoda más lo de imperfectos como una justificación a nuestros actos de mala voluntad.

Hay muchas teorías que no llegan a la práctica. ¿En teoría qué somos? ¿En la práctica qué demostramos?

ROBERTA CORTAZAR B.