La loca empezó a filosofar sobre su territorio. Se pregunta ahí frente a mí ¿Cuál es nuestro territorio? Y dice enfática, contestándose ella misma ¡Pues el pedazo donde vivimos! Ese país, ese estado, esa ciudad y finalmente esa casa donde a través del tiempo se le compran muebles, adornos, donde se disponen miles de cosas en los diferentes espacios, donde se viven tantas experiencia buenas y malas, donde crecen los hijos, donde ha habido festejos, reuniones, donde se duerme cada noche, donde se sueña y se sufre en la privacidad del refugio, donde entran las personas que invitas, o las que llegan de sorpresa, donde está la paz de un territorio seguro. Entrar a la casa es vivir, recordar, es un santuario personal o familiar.

La loca lo dice porque dejó su casa y se siente como esos migrantes que huyen y dejan todo lo que no pudieron llevarse. Su casa vacía de ella sigue puesta, sus muebles y todo eso que juntó a través de los años ya no están para ella. Y yo le pregunto ¿Pero por qué la dejaste? ¡Yo pensé que eso era lo que querías! un nuevo comienzo, quitarte espacios desperdiciados, simplificar tu vida en cuestión de mantener un territorio enorme para una sola persona. Y me dice- La finalidad era esa, pero todavía tengo que regresar a pisar esos suelos por una y otras razones y siento raro, que las puertas se me cierren, que los aromas hayan cambiado, que lo que dejé se haya reacomodado, que tenga que pedir permiso para llegar.

Platica la loca que está yendo a terapia y que ahí le dicen que cuando hay una separación definitiva de las personas que habitan un lugar, lo mejor es salirse todos, vender la casa y que cada cual empiece su vida en otro lugar, un comienzo nuevo, que la separación sea absoluta y definitiva desde un inicio. Si la historia se acaba también el territorio debe irse con eso que fue. Son insanas las separaciones a medias, lo definitivo es lo ideal, si ya no hay relación, pues que todo lo demás se vaya.

Escribo este asunto de la loca porque hoy en día las separaciones y divorcios están a la orden del día, ya eso de juntos para toda la vida es una promesa que se rompe por una y mil razones, por lo tanto, vienen esos acuerdos que deben estar muy bien razonados y nunca apresurados.

La loca dice que los hogares son santuarios y que así en ese concepto deben terminar ¡Ya no podemos vivir juntos! ¡Pues a dejar también la casa si ya no va a ser para su propósito original: la familia que la habitó!

Hay muchos acuerdos y personalidades en los asuntos de terminar una relación, pero el concepto definitivo es clave, si los lazos se quedan, también el conflicto. Las recetas son muchas para seguir la vida, pero sólo la que da paz al individuo es la ideal.

Y le pregunto a la loca, bueno ¿Pero estás feliz en tu nuevo territorio? Y me contesta que sí, pero qué siente raro que la mayoría de lo que cuidó por años ya no esté a su servicio. Que lo que quiere visualizar es que eso que dejó atrás sea algún día para sus hijos. Y le digo ¡Loquita suelta y vive! ¡Que cada cual vea ya por lo suyo! Lo que fue, fue y lo que es, es. Tienes mucho qué celebrar ¡Hazlo hoy, hazlo ya!

ROBERTA CORTAZAR B.