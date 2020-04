Terrorífica teoría: las ondas electromagnéticas del 5G produjeron el coronavirus

El 5G es el nuevo tipo de conexión inalámbrica, dará mucha más velocidad a la internet en nuestros teléfonos, y lo que sustenta la teoría de que el 5G haya sido el causante del virus es que al igual que el Covid-19, el sistema 5G también fue creado y echado a andar el año pasado en Wuhan, China, con poquitos meses de diferencia. Además, Wuhan es la primera ciudad completamente electromagnetizada por el hombre, donde, desde su oficina, por medio de las ondas electromagnéticas de su celular, usted prende la calefacción.

Antes de decirle en cuáles países se instalaron las primeras antenas del G5 y que, curiosamente, coinciden con los brotes del virus, le cuento que la energía electromagnética son ondas de campos eléctricos y magnéticos que se mueven a través del espacio, su fuente es el Sol, pero la energía electromagnética artificial provocada por el hombre, es la que nos permite tener microondas, teléfonos, computadoras, etc. Es un tema complicado, pero sólo le digo que cuando estas energías electromagnéticas o radiactivas son muy altas envenenan a las personas. ¿Y qué pasa en un envenenamiento?, pues el cuerpo excreta virus y bacteria, nuevos, modificados; a esto agréguele que los síntomas iniciales son parecidos a la gripe, la persona anda por ahí excretando y contagiando estos nuevos virus creyendo que tiene una gripe, y entonces se vuelve una pandemia.

Otra curiosidad es que en los países que tienen las antenas del 5G y las que no lo tienen hay mucha diferencia de enfermos. Y fíjese usted querido lector, lectora, que me hace el favor de leer mis teorías reptilianas, que Suiza, que es el centro financiero del mundo, niega la entrada a las antenas del 5G y tiene menos enfermos, pero Ecuador y Estados Unidos en América Latina lo tienen y, por ejemplo, en Ecuador, ya los cuerpos de los inocentes fallecidos se están metiendo en cajas de cartón. Italia fue de las primeras en tener 5G, Rusia no tiene 5G y tiene pocos brotes a pesar de ser frontera con China, Bruselas no la quiere, Israel no la tiene. Además, resulta altamente sospechoso que en Inglaterra al menos 20 torres resultaron quemadas por personas que aceptan esta terrorífica teoría.

Hay mucho que ver en esto del 5G porque resulta que una frecuencia más alta en estas ondas electromagnéticas es un arma mortal para nuestros cuerpos, porque nos quemarían por dentro, puesto que son calor.

Otras dos teorías que voy a comentarle aquí, pero que están muy relacionadas es que puede ser que el 5G afecte nuestro sistema inmunológico; y la otra es que las cantidades de ondas electromagnéticas provocaron el masivo contagio del virus, porque tal vez es una manera de conducirse, pues es tan pequeño que puede tomar una onda electromagnética para viajar. Sobre todo, llama la atención que no ataca a los niños, gracias a Dios, y esto puede ser porque ellos no usan celulares activados con el 5G.





Querido lector, lectora, el virus ya está aquí, así que a cuidarnos. Disfrute la cuarentena porque la vida no es lo que uno quiere sino lo que hay, y de igual manera se gasta y tiene fecha de caducidad.





Namasté





