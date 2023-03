Tiempo a lo que importa

En esta vida invertimos tiempo en diferentes actividades, por necesidad, gusto o por compromiso. La salud está en el equilibrio, hacer para sobrevivir, sobrevivir haciendo, encontrar la armonía y la salud integral.

Hay prioridades para cada cual en un mundo donde se nos olvida que somos un conjunto y que lo que hagamos o dejemos de hacer es en beneficio o perjuicio de la unidad que nos acoge. Además de invertir tiempo en lo personal urge que lo hagamos en lo comunitario ¡Todos podemos cooperar para que el mundo sea mejor! Encuentra tiempo e invierte al beneficio comunitario y ambiental, riqueza de todos.

La velocidad y el automático han hecho que vayamos muy de prisa, las imágenes de nuestro alrededor se vuelven borrosas ante todos esos velocímetros, pantallas, sonidos que nos absorben. ¿Dónde y en qué está tu atención?

Analiza el comienzo de tu día ¿Al levantarte qué es lo primero que ves, que haces? ¿Observar los primeros reflejos del sol y agradeces, o desde tu celular checas el clima y esa bola de mensajitos que llegan como cascada? ¿Te das el tiempo de mirar con detenimiento a los que se despiertan en tu hogar, dándoles un buenos días cálido y calmado, con un abrazo consciente? ¿Valdrán la pena esos minutos diarios para hacer conexión con las personas de tu vida y el entorno? El abrazo consciente es medicina, dosis perfecta para empezar el día, mirar directamente a los ojos por unos instantes conecta las almas. Esos momentitos nos pueden dar señales importantes de lo que les ocurre a nuestros seres queridos, para no llegar a esos límites donde muchas veces nos reclamamos ¡Por qué no me había dado cuenta! Y es precisamente porque no observamos, no nos damos el tiempo, lo que nos rodea se puede convertir en una percepción rutinaria sin conexión y sustancia.

Cuando perteneces a un grupo, una asociación, una empresa, a un club, a un equipo, es importante saludar, este gesto abre puertas, incluye, considera, genera buena vibra. ¡Debería haber un día oficial del saludo! Para que las personas que lo evitan experimenten qué bien se siente. Date el tiempo de mirar a los demás ¡Saluda, conoce!

En el consumo de lo que utilizamos hay muchos desechos, pero unos son muy valiosos y están desperdiciados por no darnos el tiempo de separar y reducir al mínimo lo que verdaderamente es basura. Desechos vegetales, una vitamina para la tierra, pero que al revolverlos con la basura van al Relleno Sanitario a provocar gases muy contaminantes de efecto invernadero ¿Qué nos cuesta pedir a domicilio el servicio de recolectar composta cada semana? Invertir tiempo en hacer esa separación y pagar la pequeña cuota por este importante servicio, verlo como nuestra aportación a la salud ambiental. ¿Te animas? Llama Tel. 614 1691395.

Hay muchos materiales que separados no son basura ¡Infórmate sobre centros de acopio y coopera por el amor a Dios, su creación y a ti mismo.

¿Tienes tiempo para lo importante? Te aseguro que sí.

ROBERTA CORTAZAR B.