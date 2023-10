Tiempos modernos

Estos últimos días han tenido gran trascendencia, ahora son conflictos internacionales después de Ucrania, el Medio Oriente.

Tenemos tiempos calientes, donde participan pensamientos, creencias y religiones tremendamente confrontadas desde el inicio de su existencia. Agregándose ahora temas económicos que parecen gasolina a este incendio. Soplan posibilidades de continuación y expansión del alcance del conflicto, iniciada en frontera de 40 Km, que ahora tiene posibilidades de alcanzar una mayor participación de otras naciones, de otros jugadores, todos buenos, todos malos; según quien lo evalúe y la óptica histórica, social y circunstancial, que los han llevado el día de hoy a tener reclamos justificados por ambos lados, pero con respuestas que salen de proporción y sólo escalan a ser más inhumanas, más desastrosas y crueles. Incluyendo en gran número a inocentes, a seres que desean sólo ser libres y poder transitar por la vida con la posibilidad de salir adelante, ¡de vivir!

Los ejemplos de separación, de encono y odio. Son alimentados de manera consistente por sus líderes, por personas que tienen el alcance y la credibilidad para que los demás, si no es cierto, lo crean como tal. Son ejemplos además de eventos reales, pero también existen quienes aprovechan estos momentos para lograr sus objetivos.

Pero hacer esto en un país es terrible, el generar rencores de los iguales, de los que incluso profesan en su mayoría las mismas creencias, pero que, al manipular las verdades, el mentir de manera consistente, desgastar las instituciones, mantener a todos ocupados en una temática que es en ocasiones ridícula, a veces increíble, muchas veces ilegal, y consistentemente falta de nivel de un líder del país. No es posible tener presidentes que no se exponen a posicionarse enfrente de otros mandatarios, pero sí blasfemar, de manera consistente cada lunes y martes, de quienes, en su país, tienen opiniones y visiones de los temas de distinto ángulo. Y lo que es bajeza, ni permitir haya réplica ni debate, sólo dar las bofetadas desde un púlpito auto consagrado. Sólo mi voz es la verdad, y los demás no saben nada.

Pues bien, escuché del Dr. José Newman, psiquiatra, la idea de que los mexicanos tendemos a no buscar el conflicto, que de alguna manera preferimos no decir algo que no nos parece correcto. Por no entrar en controversia, pero además porque no leemos y no tenemos la argumentación necesaria para defender nuestro pensamiento o ideología, es difícil sostener la discusión si no entendemos el tema, y nos basamos en lo que oímos o creemos como una mera percepción, que puede estar bien, pero no podemos tener hechos que la soporten.

Peor aún, los tiempos modernos nos llevan cada vez a analizar menos los hechos, es más fácil aceptar o sólo seguir lo que algún comentarista de radio o TV menciona, o lo que sobre leemos en los diarios, porque seguido sólo leemos encabezados, y no somos capaces normalmente de profundizar, contrastar opiniones, a veces leer la historia o buscar datos dignos de credibilidad por sus fuentes y contenidos.

Es tarea nada fácil, es más puede ser tediosa, y como hoy somos presas de las prisas; del internet y las cosas rápidas, como si supiéramos mucho más por la cantidad atiborrada de información, que no entendemos. Y la autoridad está tratando de que ahora leamos menos, que la educación no exija, que los textos sean manipuladores, que no se mantengan los horarios extendidos, que sólo pongamos atención a lo que dice la perorata matutina. Cuidado, porque decía el Dr. Newman, a mi parecer de manera certera, que mientras más ignorantes nos mantuviéramos, más fácil es evitar esas manifestaciones de descontento, pero, además, menos informados y más fácil la manipulación.

Educación adecuada y bien encauzada, información contrastada y de buenas fuentes, y tengamos el valor y la entereza para defender lo que creemos, no permitamos el abuso, protejamos nuestro país y las instituciones que han mostrado ser efectivas y de contrapeso. No permitamos que unos cuantos nos mantengan presos de caprichos, que la división se profundice y los conflictos que parecen lejanos, sean nuestra cotidianidad. Que no lleguemos a ver un Medio Oriente mexicano.





Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua