Tiempos revolucionarios

Cada vez es más difícil encontrar un motivo positivo para escribir una nota, empezaré por comentar que al final de la semana pasada se publicó el paquete económico, un gran desafío para los gobiernos locales, ya que las estimaciones son verdaderamente optimistas, y en base a esos indicadores es como se espera que los gobiernos municipales y estatales reciban sus jugosas participaciones, esto es que se espera una gran inversión en obras y del sector privado, las condiciones no son las óptimas para la inversión, no hay incentivos reales para los inversionistas y solo pondré tres ejemplos; no existe infraestructura energética suficiente para la demanda de electricidad, agua y gas; no existen infraestructura carretera suficiente y la que existe las condiciones son muy deplorables; la seguridad en todo el país es muy deficiente, por decirlo de manera elegante. Es por esto que el panorama no es halagador.





Ahora hablemos un poco del presupuesto en gasto para 2025, se presenta el día 15 de noviembre en la cámara de diputados y tendrá que ser aprobado a más tardar el día 31 de diciembre.





Seré breve, todos los estados recibirán menos recursos en cifras reales, la única excepción es Baja California, podemos ver el cuadro comparativo y es triste ver puros números rojos, es por eso, que veo, que se habla con gran optimismo del paquete económico, pero los números son ciencia exacta y esos no mienten. Se recortan las participaciones en un 5.73%.





Otra gran preocupación, es que los rubros que necesitan más apoyo, para que la población esté en condiciones más favorables, son los rubros que más recortes sufren, como es el caso de salud que se le recorta 31%, en seguridad 33.46%.





Pero la gran pregunta es ¿a dónde se van los recursos de todos los mexicanos?, pues al tren maya, se van 40,000 millones de pesos, al AIFA 25,000 millones de pesos, tren México Querétaro 30,000 millones.

Así, se gasta el dinero, pero, también crece el presupuesto de la secretaría del bienestar en un 6.61%, que asciende a la nada despreciable cantidad de $579,883 millones de pesos, esos son los programas del bienestar, es la secretaria del gobierno que más presupuesto tiene.





Adicionalmente comentaré que se espera un crecimiento del 2% al 3%, se estima una inflación del 3.8%, un tipo de cambio de 18.7 pesos por dólar y una tasa de interés promedio de 8.9%.





Pero algo que no me gustaría dejar de mencionar, es el gran desastre que sucederá con la desaparición de los órganos autónomos, son instituciones que se crearon con la finalidad de poner equilibrio al poder, con la desaparición de los mismos, los ciudadanos quedamos en un estado de indefensión.

Al desaparecer el INAI, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, quedarían sin garantía.

Al desaparecer el CONEVAL, se abre la puerta a una evaluación menos rigurosa de la política social.

Al desaparecer COFECE, estaría en riesgo la garantía de libre competencia

Al desaparecer IFT, se abre la puerta a una regulación discrecional en el acceso al espectro radioeléctrico, comunicación satelital, y redes de comunicación.





Así la situación, no existen equilibrios, el estado de derecho es muy frágil y no existe certidumbre jurídica.





Doctora en Derecho Fiscal. Fiscalista Independiente

