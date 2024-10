Tinta sin cera / Sentado también trabajo

Distintos sectores obligan a las personas a trabajar de pie durante largas jornadas, como lo son personal de seguridad, empleados de hoteles, restaurantes y tiendas de autoservicio. Uno de los grandes problemas es que existe la mala creencia de que el sentarse da una mala imagen de los trabajadores (que no están haciendo nada).

Hay empresas que por esta supuesta mala imagen asignan otras actividades como realizar labores de limpieza, hacer inventarios, entre otras labores. Con la justificación de que no están haciendo nada o la expresión tan mencionada “no te vayas a cansar de estar sentado”, no existe justificación para este tipo de expresiones clasistas o despectivas, simplemente por pensar que un trabajador no es productivo si no está de pie.

A pesar de que los riesgos a la salud por permanecer de pie durante largos períodos tienen repercusiones importantes como son la fatiga, tensión muscular, inflamación en las venas, dolores en la columna vertebral, caderas, rodillas y pies que suelen derivar en enfermedades reumáticas (daños en tendones, ligamentos, huesos, articulaciones y músculos).

Siendo que el pasado 02 de octubre se dio a conocer que en la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Silla, la cual tiene como objetivo mitigar las condiciones laborales de quienes, debido a la naturaleza de sus actividades, permanecen de pie durante largo periodos de tiempo. Con esta reforma se busca asegurar un mayor bienestar y salvaguardar la salud de los trabajadores.

Sólo se encuentra a la espera de su aprobación en el Senado de la República y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor esta Ley y se proporcione el número de sillas suficientes a los trabajadores para que descansen.

También las empresas están obligadas a establecer en sus reglamentos interiores de trabajo los períodos de descanso a los que tendrán derecho los empleados y las normas que regulen el uso de las sillas o asientos con respaldo.

Además, prohíbe obligar a los y las trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de su jornada y, en el caso de funciones incompatibles, prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones.

Estos cambios principalmente incluyen la obligación de contar con periodos de descanso, así como contar con sillas o asientos con respaldo, los cuales deben estar situados en área designadas, el principal beneficio es la reducción en el riesgo de lesiones y enfermedades asociadas a posturas inadecuadas.

Esta Ley surge de la necesidad que afecta a nuestros trabajadores y tiene como finalidad asegurar condiciones dignas dentro de sus centros de trabajo. Es importante que se atienda las actividades que desempeñan de pie millones de trabajadores con la finalidad de prevenir cualquier tipo de afectación a su salud y además de permitir un adecuado descanso, lo que contribuirá en un aumento en la productividad y un menor ausentismo de los trabajadores a su centro de trabajo.

Será muy positiva la aprobación de esta llamada “Ley Silla” en próximos días, ya que trae consigo beneficios para los actores del mundo del trabajo (trabajadores y empresas).

Es importante no olvidar que cuidar a los trabajadores, es cuidar a la empresa.





Maestro en Ciencias Penales. Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado.

@EZertucheM

Instagram: enrique_zertuche

Facebook: Enrique Zertuche