Por Francisco V. Lozano





Actualmente el tipo de cambio de nuestra moneda en relación con el dólar americano se está apreciando en los mercados internacionales y esto es porque existe una demanda de pesos mayor a la oferta (o un exceso de dólares). Los motivos y factores por lo que esto sucede son varios, pero el más importante es la elevada tasa de interés. El Banco Central eleva la tasa de interés de referencia TIIE y eso atrae capitales extranjeros que adquieren deuda nacional (se incrementa el servicio de la deuda). Este incremento de dólares aprecia la moneda. Mientras más se eleve la tasa de interés más se apreciará la moneda teniendo una relación directa entre ambas. La tasa de interés se ha elevado para mitigar la inflación, es decir, están tratando de que el uso del dinero sea caro y con ello pretenden disminuir el consumo, lo que haría que bajara la demanda (crecimiento económico), y con ello los precios. Sin embargo, existe un factor que no ha permitido que este mecanismo sea del todo efectivo y son las remesas. La entrada exagerada de remesas ha inundado el mercado de dólares que buscan pesos con lo que elevan el nivel de precios y con ello la inflación. Entonces por un lado tenemos dólares entrando para comprar deuda pública y por el otro dólares entrando por vía remesas. Con tanto dólar en el mercado su precio tiende a bajar, lo que se refleja en el tipo de cambio. ¿Hasta cuándo va a durar eso?, bueno mientras este mecanismo siga fluyendo de esta manera no habrá aumento significativo en el tipo de cambio, por lo menos en lo que termina este gobierno. Ahora bien, si a esto se le pudiese sumar un cambio en la política comercial donde los acuerdos comerciales se cumplieran por parte del gobierno, esto incrementaría el comercio exterior y atraería más inversiones, lo que impulsaría más a la baja el tipo de cambio. Los analistas internacionales opinan que pronto se depreciará la moneda mexicana porque su fortaleza no está basada en el comercio y el crecimiento económico, y puede ser que subyazca algo de verdad en eso, pero al final lo importante es la entrada de divisas al país provengan de donde provengan. Es importante que el peso mexicano se aprecie porque gran parte del consumo en dólares se hace con referencia a los combustibles (gasolina) que importamos de la unión americana y si nos cuesta menos, el subsidio a las gasolinas será menor, la inflación menos y se liberarían más recursos para otras actividades económicas. Tenemos ante nosotros una variable nueva y significativa que afecta las finanzas públicas y las relaciones comerciales entre ambos países, las remesas. México, después de la India, es el segundo país en el mundo con mayor número de remesas recibidas y eso ha sido un factor determinante para que la economía mexicana no se caiga y no lleguemos a la recesión como se ha mencionado en algunos círculos financieros. Hagamos pues proyecciones financieras al menos durante un año más con un tipo de cambio a la baja y mesurados al finalizar el sexenio actual.