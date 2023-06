Por: Silvia González | El Heraldo de Chihuahua

La cata normal de un vino está dividida en tres etapas, que son la visual, la olfativa y la gustativa. La visual analiza el color y la consistencia del líquido. La olfativa es meter la nariz a la copa para hacer clic con los aromas de nuestra memoria y que pueden ser esencia a menta, a ciruela madura, a hierro, incluso a mantequilla, o bien a madera o chocolate. Luego dejando el bla bla pasamos al glu glu glu y lo degustamos. En boca podemos encontrar la confirmación de los sabores que ya olfateamos o bien agregar otros como fruta compotada, mermelada de ciruela, pan, lácteos y muchos más dependiendo de lo complejo del vino.

Recuerde que mientras más aromas y sabores encuentre en un vino, usted lo puede catalogar como más fino.

Hay otros tipos de catas, una de ellas es la vertical, o sea se prueban vinos de diferentes años; si usted prueba un Megacero, de Bodega Encinillas, del año 2015, 2018 y 2020 está haciendo una cata vertical, lo que se busca con esto es comprobar cómo evolucionó el vino con el tiempo, puesto que el de 2010 será un vino con más de cinco años de añejamiento y le va a resultar muy aterciopelado en garganta.

La cata horizontal trata de que sea la misma uva y del mismo año, pero de diferentes bodegas o regiones. Es decir, si usted quiere hacer una cata horizontal de Tempranillo entonces tendrá que conseguir vinos de Tempranillo, podría ser uno de Cavall, otro de Santa Clara, uno de nosotros y hasta agregar alguno de Ribera del Duero, en España.

Finalmente, la cata a ciegas sucede cuando le ponen copas con vino y, usted, sin ver la botella y con su puro paladar tiene que calificar. No tiene nada que ver con una cita a ciegas, porque en una cita a ciegas usted va a ver, no a probar. Yo nunca fui a una cita a ciegas, no lo necesité porque parecía buena gente, así que fue fácil atraer a los incautos.

Si tiene en mente algunos o algunas candidatas para una nueva relación invítele un vinito, luego hágale dos o tres preguntas para saber qué trae en el alma, y de qué modo necesita amarle, porque como dijo J. Lennon: All you need is love.

Búsqueme en Face como Vínicola Diez González para invitarle a probar nuestros vinos y platicarle de mis novelas que chorrean de amor verdadero.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua