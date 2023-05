Tipos de noviazgo en la adolescencia

El noviazgo en la adolescencia son sentimientos y emociones que los jóvenes presentan en esa etapa de sus vidas.

Algunas relaciones son duraderas, otras no, existen algunas como tóxicos , que es cuando uno es dominado por el otro, el violento se presenta no solo de golpes si no de tratos indebidos como hacerle una broma fuerte a la pareja, el saludable es cuando ambas partes se llevan bien, comparten los mismos gustos y en la mayoría de las cosas están de acuerdo y en caso de que en alguna no llegue a ser así, buscan la manera de solucionarlo, la amistad y noviazgo en la adolescencia es cuando no hay una formalidad, suelen llamarlo amigo novios, se ven de vez en cuando pero no están para reclamarse nada por el hecho de que no hay formalidad, este hoy en día es muy común.

Yo creo que todos tenemos a una persona que recordaremos toda la vida, ya que la mayoría dice que su primer novio es el amor de su vida, en algunos casos estas parejas suelen llegar hasta el matrimonio y viven toda la vida juntos y hay otras parejas que no llegan a tanto, algunas conocen a muchas personas en su adolescencia y eso no es malo ya que está bien conocer para encontrar a la persona con la que verdaderamente encajemos y estemos cómodos.

Estas emociones que todos presentamos alguna vez también les llaman mariposas en la panza. A cada persona le toca vivir experiencias distintas, en algunos las relaciones no son como lo esperábamos, ya que todos pensamos diferente y muchas veces tratamos a las personas como si valieran menos o simplemente nos aprovechamos de su nobleza o de tanto amor que una le demuestra al otro. A muchos les toca que sus parejas las maltratan física y emocionalmente, muchas veces alguna de las dos personas se aprovechan por tanto amor que hay de la parte contraria, en otros casos hoy en día muchas jóvenes adolescentes presentan embarazo, yo pienso que esto se debe a la irresponsabilidad de ambas partes por lo tanto la mayoría son mamis solteras a causa de eso, esto también puede ser porque muchos son amigo novios por lo tanto no hay formalidad y es como los hombres se deslindan de responsabilidades.

Como conclusión pienso que muchas veces esto es causa de que hoy en día mamá y papá trabajan o como lo mencionamos anteriormente, hay muchas mamás solteras que es el único sustento de la familia y se pasan trabajando, los jóvenes necesitan atención, amor, que se les demuestre con hechos y no con puras palabras, porque por falta de información no es, simplemente necesitan ver más el interés de los padres hacia ellos. Es muy difícil que los jóvenes maduren a esa edad ya que es una etapa donde su cuerpo presenta muchos cambios y los sentimientos que comienzan a sentir también, por lo tanto, un día andan de un humor y al siguiente de otro, por eso recalco esto, necesitan atención y tiempo de sus padres. Porque también a causa de tiempo ellos muchas veces buscan refugio en el lugar equivocado y es cuando pasan cosas indebidas y por miedo a estar solos se quedan callados.