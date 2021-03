Por Katherine Ramírez García





Me encontraba pensando en una de las razones por las cuales diariamente se violentan nuestros derechos y nuestras garantías no se hacen valer como deberían, pero en realidad ¿todo es culpa del gobierno? Con esto no pretendo evadir responsabilidades, si bien, sabemos que los distintos poderes y órganos gubernamentales están conformados con la finalidad de velar por nuestras necesidades y tienen una responsabilidad muy grande a la hora de rendirnos cuentas. Hoy el enfoque que intentó dar es que una de las grandes problemáticas que tenemos como sociedad es juzgar y decidir desde la comodidad de nuestra ignorancia, con lo anterior me refiero a que como gobernados ¿cuántos realmente estamos comprometidos a mejorar nuestro entorno? Como ciudadano ¿en realidad investigas? o te dejas influenciar por lo que dijo el vecino o lo que dijo una nota amarillista. ¿conocemos a nuestro diputado local? ¿Votaste por quien era realmente capaz o porque el candidato era “guapo”? ¿Tienes conocimiento de las garantías y derechos que te otorga la constitución? ¿Sabes a dónde se designa cada centavo que pagamos por impuestos? Hago estas preguntas para que reflexionemos realmente en el hecho de que es fácil atribuir culpas de las deficiencias de nuestro país, pero no nos damos cuenta que también somos parte del problema porque hemos decidido evitarlo y dejarlo crecer. Es importante tener en cuenta que podemos hacer mucho por nuestro futuro y el de nuevas generaciones, y que para bien o para mal a consecuencia de la experiencia y del mal sabor de boca que hemos tenido, las cosas se pueden cambiar. No quiero ir tan lejos así que te recuerdo el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando todo México se unió para levantar una ciudad y donde nos demostramos que podemos unir fuerzas ante cualquier situación, lamentablemente no nos duró mucho el gusto porque decidimos empeñarnos a olvidar nuestras tragedias. Con esto me refiero a que la gran problemática en la que vivimos es porque no queremos salir de nuestra zona de confort, es tan fácil opinar detrás de una pantalla pero sin encontrar y contribuir para la solución del problema al que nos enfrentamos.

Una vez identificado el problema es necesario conocer sus causas, y es aquí cuando la mayoría preferimos evitar la realidad. ¿Qué tal vamos con la educación? No nos gusta leer y de ahí parte la desinformación. ¿Y la honestidad? salimos del apuro fácilmente pero eso no nos hace mejores y difícilmente se rompe el estigma. ¡Echate otro taco! al fin que si no nos importa nuestro cuerpo menos lo que suceda en el gobierno. Somos un espejo de todo lo que un día criticamos. No esperemos a que alguien nos diga las cosas que tenemos que hacer, debemos ir un paso más allá. Me dirijo a ti para que rompas esta idiosincrasia que nos está hundiendo porque no queremos comenzar por nosotros mismos. Esperar que el gobierno solucione todo es como pensar que no te robaran solo porque votaste por ellos.





katherinejlrs11@gmail.com