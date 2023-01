Para comenzar se tuvo el feudo de Piqué vs Shakira. Que si bien el español ya no es un jugador activo, su retiro tan reciente hizo que el futbol enfocara prácticamente toda su atención en dicho tema durante ese momento. La cantante colombiana sacó una canción, el campeón del mundo se burló de ella y las redes sociales se convirtieron en una batalla campal parecida a una guerra de los sexos, donde las opiniones e insultos hasta la fecha no conocen fin. Memes, burlas, bandos e hipocresía. Todo menos futbol.