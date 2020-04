Tómatelo en serio, quédate en casa

Debido a la inevitable e inminente entrada de México a la Fase 3 de la actual pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha implorado al pueblo mexicano que se quede en casa porque no habrá otra oportunidad para reducir la velocidad de transmisión de la COVID-19.



Ante esa sentida advertencia, y dada la falta de seriedad con la que muchos mexicanos han tomado la situación, más de 50 medios digitales y organizaciones de la sociedad civil se han unido en torno a la iniciativa #TómateloEnSerioMX, #QuédateEnCasa, a través de la cual buscan motivar a la ciudadanía a cumplir las medidas para contener la expansión del COVID-19, y enfrentar unidos y responsablemente la contingencia.



Sin duda alguna, como lo expresa la citada iniciativa, la actual pandemia se ha convertido en uno desafíos sanitarios, económicos y sociales más importantes de la historia moderna, y cuyos impactos aún se desconocen. Desafío que, por cierto, se puede complicar mucho más por la abundante información falsa o engañosa que se propaga rápida y sigilosamente (como la COVID-19) a través del Internet y de las redes sociales; es decir, por otro factor que pone en riesgo la estabilidad de la salud física y mental (emocional, psicológico y social) de las personas.



En ese sentido, y considerando que tomarse en serio la contingencia no solo implica quedarse en casa (los que sí tienen la oportunidad de hacerlo), sino que también es necesario mantener la calma para no generar pánico, #TómateloEnSerioMX genera y difunde -entre otra información- mensajes coordinados y verificados sobre las medidas de aislamiento, sana distancia, cuidados y protección sanitaria implementadas por los organismos competentes en la materia.



En resumen, la iniciativa se une, fomenta y promueve la recomendación de quedarnos en casa porque el distanciamiento físico ayuda a reducir o frenar la tasa de contagio y muertes; de quedarnos en casa para evitar que los servicios de salud colapsen; y de que, quedándonos o no quedándonos en casa, tomárnoslo en serio significa estar conscientes y ser responsables de nuestros actos para, con ello, menguar los impactos sanitarios, económicos y sociales que ya estamos viviendo y sintiendo. Es decir, quedándonos o no quedándonos en casa, es de suma importancia no difundir información (imágenes, videos, audios, textos, etc.) de la cual se desconoce su origen, precisión, actualización y veracidad.



Llegó el momento pues, de tomar con la debida seriedad la actual situación para que, en un futuro no muy lejano, podamos salir de la crisis de la mejor manera y siendo una sociedad mejor que la de hoy.



En esta ocasión, concluyo citando lo dicho alguna vez por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon: A lo largo de la historia humana, en cualquier gran esfuerzo que requiera el esfuerzo común de muchas naciones y hombres y mujeres en todas partes, hemos aprendido que solo a través de la seriedad y la constancia es como, finalmente, ganaremos la batalla.





Aída María Holguín Baeza

