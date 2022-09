Trabajo Social para el futuro

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

El Trabajo Social representa para la sociedad no solamente un anhelo, sino una necesidad fundamental si en realidad aspiramos a la generación de una estrategia de futuro en el que las raíces estructurales en las que se basan las normas en comunidad se fortalezcan de manera sólida y ello promueva la integración armónica de todos los elementos que en realidad trascienden en nuestra comunidad.

Los trabajadores y las trabajadoras sociales son una figura siempre amable que orienta, informa y ayuda de muy diferentes maneras para resolver las diferentes problemáticas que las personas o las comunidades presentan; son especialistas en conocer la política social de los tres niveles de gobierno y ello les permite trascender para encontrar en los momentos más críticos siempre un espacio cordial

El Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales que se vincula con el actuar de la sociedad en diferentes contextos, lo mismo en una comunidad, que en la educación, la salud, seguridad pública, administración, entre otras muchas, y busca, a través de la indagación a profundidad, y mediante la organización de la información por medio de una estrategia que utilizan organizaciones de talla internacional como el Banco Mundial, la UNESCO, la CEPAL o el Fondo Monetario Internacional como lo es la metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas para encontrar de manera eficiente y rápida la mejor solución para resolver, de raíz, dicha problemática.

Las secretarías de Desarrollo Social de los tres niveles de gobierno son su área natural de desempeño en el marco de una gestión pública que, como se ha hecho en otros países como es el caso de España, se les ha conferido el mando de sus decisiones en estos espacios y los resultados han sido de verdad impresionantes, trascendentes y reveladores.

Tuve el agrado de dirigir la Escuela de Trabajo del Estado de Chihuahua “Profra. y Trabajadora Social Guadalupe Sánchez de Araiza” del 2013 al 2015 y por conocimiento propio sé que es una institución con certificaciones internacionales, que forma parte de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS) y cuenta además con un personal no sólo preparado, sino capaz, entusiasta, comprometido y con una visión de futuro.

Por ello, la semana pasada en que el señor director, el maestro Campoy, me invitó para acompañarles en las jornadas académicas en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo Social y del Gerontólogo, que son las dos carreras con las que cuenta la institución de educación superior del estado, y pude apreciar de viva voz lo que están haciendo, no me queda duda que el Trabajo Social es el camino para una sociedad que en realidad pueda fortalecer los mecanismos y raíces que tiene nuestra sociedad. Adelante y éxitos en este ya muy próximo 65 aniversario de su fundación.

Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann

Doctor en Gerencia Pública y Política Social

manuelnavarrow@gmail.com

https://manuelnavarrow.com