¿Traición a la patria?

Por: Alejandro Domínguez

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, traidor es aquel que no cumple su palabra o falta a la fidelidad prometida; en ese orden de ideas, compartiré con usted estimado lector algunas expresiones realizadas por un importante personaje de la vida política nacional y evaluaremos quién es, si se puede ubicar como traidor según la definición que expuse.

No se talará ni un solo árbol, refiriéndose a la construcción del Tren Maya en el sureste de nuestra patria y van cientos de hectáreas que han sido taladas, provocando con ello un daño irreversible al ecosistema de nuestro país. Tendremos un sistema de salud como en Dinamarca, y destruyó el Seguro Popular, se manejó la pandemia con base en ocurrencias, con activismo político electoral, se dejó de atender a los niños con cáncer, el sistema de vacunación que funcionaba perfectamente hoy es un desastre, no se sabe de una sola obra hospitalaria que valga la pena, al menos en nuestro estado no hay absolutamente nada en ese renglón.

Creceremos por encima del 6%, a la fecha tenemos crecimiento cero, la inflación está cerca del 8%, si no lo creen, hay que preguntar a las amas de casa si el dinero rinde igual que hace unos años. Tendremos energía barata y limpia para todos los mexicanos y lo único que hemos visto es la terquedad de evitar la producción de energías limpias, pretendiendo monopolizar la producción de la misma a través de la Comisión Federal de Electricidad. Los militares regresarán a los cuarteles, hoy hacen aeropuertos, atienden aduanas, tienen la Guardia Nacional y los puertos marítimos.

No mentir, no robar y no traicionar, se miente todos los días desde el púlpito mañanero del presidente. El secretario de Gobernación, el jefe de la Guardia Nacional, el líder del partido Morena, viajan juntos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana; mediante el itinerario del vuelo se logró comprobar que estuvieron en dos lugares públicos, donde el secretario de Gobernación hizo uso de la palabra para apoyar la revocación del mandato (otra farsa), un hecho demostrado y demostrable y el presidente de la República ha dicho que no era cierto, así llanamente y eso es mentir.

No robar, y conocemos todos los mexicanos de videos donde los hermanos del presidente reciben sendos sobres llenos de dinero y el presidente los justifica diciendo que son “aportaciones”; la Casa Gris del hijo del presidente y su supuesto empleo encuadran en esta conducta también. No traicionar, podríamos englobar todo lo actuado en una gran traición, si volvemos al origen del tema traicionar es aquel que no cumple su palabra, y el personaje a quien me refiero juró la Constitución guardar y hacer guardar los principios consagrados en ella.

Termino estimado lector con una frase de Artemio Iglesias: “La reversa también es cambio y le agregaría que con ese cambio podemos estar mejor.