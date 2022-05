El presidente López declaró traidores a la patria, a los diputados de la oposición que no votaron a favor de la reforma eléctrica, que nos hubiese llevado a acabar con el medio ambiente, porque se pretendía regresar a la generación de electricidad con combustóleo y carbón, altamente contaminante, en lugar de energías limpias y baratas como la solar o la eólica. El verdadero traidor a la patria es el presidente.

Cada semana nos enseña el presidente el grado tan avanzado de demencia senil que padece y que es un verdadero peligro para los mexicanos. El señor se fue de visita a algunos países de Centroamérica, a donde les repartió millones de dólares, como si en México no hicieran falta, pero lo más grave fue los acuerdos que firmó con Cuba. Va a traer otra vez a 500 médicos cubanos que porque en México no hay médicos, “porque en el periodo neoliberal bla, bla…”, siendo que hay más de 52,000 médicos mexicanos que no tienen empleo.

Durante la pandemia se trajeron “médicos cubanos” con un costo de 255 millones de pesos, que le sirven a la dictadura cubana para seguir en el poder, porque a los “médicos”, que en realidad son agitadores profesionales sólo les dan el 10% de ese dinero.

López amenazó con no ir a la Cumbre de las Américas, si no invitaban a los dictadores de Cuba, Venezuela, Salvador, etc. Lo que tiene muy sin cuidado a los americanos, ya que el interés de ir debe ser de López, si no, pues los que perdemos somos los mexicanos.

Además, acordó comprarles una vacuna cubana, que todavía no llega la tercera fase experimental, menos estar aprobada, para vacunar a los niños. No cabe duda de que este presidente sí anda mal de su cabeza o quiere acabar con los niños, quedando bien con sus compañeros de viaje, los dictadores cubanos.

En esta semana vimos por videos que circularon en las redes sociales cómo la Guardia Nacional era atacada por bandas de malandros y la GN huyó a punta de balazos. Al día siguiente el presidente López dijo en la Mañanera: “Nosotros defendemos a los elementos de las fuerzas armadas, a los marinos… pero también defendemos a los integrantes de las bandas… porque ellos también son seres humanos”. Yo le pregunto a López, ¿realmente tienen derechos humanos los que no son humanos derechos? ¿Podemos considerar como ciudadanos a los que hay que defender, a los que asesinan, violan, secuestran, asaltan y por lo tanto están fuera de la ley? Claro que López está también fuera de la ley, recuerdan cuando liberó al hijo del Chapo, que acababa de ser detenido por el Ejército, después de un excelente trabajo de inteligencia, cuando no tiene facultades para contradecir una orden de aprehensión de un juez. ¿Qué sentirán los militares, que los traiga el presidente huyendo de los malandros, dejándose matar, desarmar y dejarse desvestir por los malandros o soltar a uno de los criminales más buscados, después de mucho trabajo? ¿No sentirán coraje de tanta tontería? ¿Entonces para qué sirven las fuerzas armadas?

Las violaciones a la Constitución Mexicana por parte de quien juró cumplir y hacer cumplir, son muchísimas, yo creo que ya es hora de demandar al verdadero traidor a la patria, antes de que nos acabe de hundir, como están los cubanos, los venezolanos, sin luz, sin agua, sin comida.