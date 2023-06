La transparencia es un valor que no se menciona, se demuestra. Históricamente, la transparencia se ha construido a partir de estructuras y plataformas implementadas por los estados para garantizar que sus ciudadanos se informen sobre la operación pública, su administración, proyección y ejecución.

El primer precedente que se tiene del derecho de acceso a la información data de 1766 en Suecia, donde por Real Ordenanza se estableció la libertad de prensa. Posteriormente, la mayor parte de los estados europeos fueron adoptando legislaciones semejantes que abrían los canales de comunicación entre el pueblo y el gobierno. Francia, por ejemplo, suscribió la ley 78/753 misma que abordaba la mejora de relaciones de la administración con el público y que regularía, en este contexto, la libertad de acceso a los documentos administrativos.

En la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 se reconoció, en términos muy generales, el derecho de acceso a la información:

Artículo 14.- Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

En América Latina, por otro lado, se tienen antecedentes diferentes. En 1810, al iniciarse el movimiento de independencia de Argentina, una gran cantidad de criollos tomó la plaza principal para exigir su derecho a conocer la información relativa al gobierno. Así, mediante la proclama ¡El pueblo quiere saber de qué se trata!, se inició la revuelta motivada por la “Declaración de los Derechos del Hombre” anteriormente publicada en Francia.

Durante el siglo XIX el progreso en materia de acceso a la información fue confundido con la libertad de imprenta en la mayoría de legislaciones; esto significó que los órganos gubernamentales permanecieron en un hermetismo infranqueable, mientras que la ciudadanía padecía los estragos de los conflictos políticos y económicos característicos del siglo.

Pese a que los movimientos revolucionarios más importantes se produjeron en México y Rusia, fue Estados Unidos el punto de partida donde la sofocante crítica de la prensa logró motivar la promulgación de una ley que reconociera el derecho de acceso a la información. En 1953, el periodista y abogado Harold Cross publicó un estudio muy bien fundamentado sobre la realidad de la información pública federal, estatal y municipal en la Unión Americana; dicho análisis se tituló El derecho ciudadano de saber (The people’s right to know). Con esta obra, Cross demostró cómo el gobierno, a todo nivel, negaba sistemáticamente el acceso a la información y concluyó que a los medios de comunicación en particular les correspondía la responsabilidad de dirigir la lucha para lograr el acceso a la misma.

La Constitución Mexicana de 1917 buscó recoger los intereses sociales reclamados en el conflicto revolucionario. Las demandas laborales y de propiedad de tierras fueron los ejes rectores en la creación de la nueva carta magna. Los nuevos dirigentes y legisladores, buscaron complacer a las facciones rebeldes que se reunieron en Aguascalientes, añadiendo nuevas garantías en los textos normativos promulgados en Querétaro; con ello, se abrieron espacios dentro del esqueleto gubernamental para que los trabajadores pudiesen expresar su descontento, siempre y cuando éstos estuviesen organizados en sindicatos oficialmente reconocidos.

En el siglo XX, México se internaría en un proceso continuo de transformación que sólo se vería empañado por una crisis consentida de democracia. Una estructura de partido único que, edificada no oficialmente, se apoderó de la redacción histórica y ocultó a numerosos villanos y detractores que habrían invitado a la reflexión sobre el éxito de la revolución misma. Quizá, esas voces ocultas o maquilladas, hubiesen permitido que nuestro deambular en el siglo XXI fuese menos corrupto, más informado y con un pleno conocimiento de los alcances que la transparencia gubernamental representan para una sociedad pensante y plena.





