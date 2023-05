Transparencia Borrosa

Osvaldo Chavira Villalobos

La transparencia es un elemento clave dentro del funcionamiento político-social de un Estado el cual se considere democrático. No solo es un elemento clave sino es un derecho fundamental, el cual ha sido observado desde la Francia revolucionaria de 1789 en el documento llamado, “Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” en su artículo 15, el cual es muy claro y conciso: La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier Agente público.

Dentro de nuestra constitución este derecho se proclama en el artículo 8, derecho el cual recibe el nombre de derecho de petición. Dentro de este articulo no solo se encuentra el hecho de poder pedir información, sino a recibir una respuesta en la brevedad que establezca el peticionario.

¿Y a que viene todo esto? ¿A mi en que me afecta o de que me sirve si yo nunca pido información? Pues tal vez nosotros los ciudadanos promedio no consultemos ni ejerzamos este derecho, sin embargo, consumimos noticias, participamos en elecciones, buscamos informarnos de alguna u otra manera. Y cada vez que salen a la luz noticias que tiene títulos llamativos: “Se gastan 2000 MDP en tal obra, El político del partido azul percibió un millón de pesos y no los reporto.” Son porque reporteros, investigadores e incluso científicos que mediante instituciones y órganos como el INAI o el ICHITAIP acceden a esta información.

A lo que voy con todo esto es que en los últimos días mediante los famosos “decretazos” del Presidente López Obrador en los que declara sus mega obras insignia de su sexenio como de seguridad nacional para así bloquear cierta información por un periodo de tiempo establecido (probablemente cuando pase este tiempo ya estén en funciones) y del bloqueo del Senado en contra del INAI para evitar que sesione al negarse a elegir al menos a un nuevo comisionado.

Y no solo los famosos “adversarios” del presidente son usuarios de estos órganos, el mismo presidente lo es durante su campaña presidencial del 2018 mencionaba constantemente el precio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como el del avión presidencial protagonista de la rifa que no fue rifa y de varias Conferencias Matutinas del presidente (mañaneras).

El hecho de atacar a quienes defienden y hace que funcione la transparencia solo da signos de corrupción y de totalitarismo, esto ya ocurrió anteriormente en países como El Salvador, Cuba o Venezuela, países los cuales se encuentran o están próximos a regímenes dictatoriales. Esta en nosotros el evitar caer en una dictadura, hay que defender nuestros derechos fundamentales.