Trascender con decisión para servir a todo Chihuahua

“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es tener el coraje para continuar”.





Sir Winston Churchill





El pasado 30 de noviembre de este 2020 recordamos el natalicio de uno de los políticos más citados, celebrados y mitificados de nuestra época en el mundo occidental: Winston Churchill. A veces me pregunto: ¿Qué diría este personaje si viera los tiempos que corren? En lo personal creo que seguiría recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones por difíciles que sean y buscaría liderar una corriente de opinión basada en tomar decisiones que, aunque dolorosas, llevarán a buen puerto a nuestras sociedades.

El primer ministro inglés al que se acude para obtener inspiración cuando se viven los momentos como el de la actual pandemia es un claro ejemplo de que la visión del verdadero hombre de Estado y su capacidad de convencer a la sociedad sobre sus ideas, son cualidades que se deben mantener durante los inconvenientes como los que vivimos. Unidad alrededor de proyectos con ideas para mejorar, es lo que urge a nuestras sociedades.

Amigas y amigos lectores, los momentos que vive el mundo, México y Chihuahua, nos obligan a no claudicar en nuestro rol, sea cual sea que tengamos ya que todos sumamos para un mejor estado. Nuestra entidad está cansada de que, además de tener problemas como la inseguridad y la falta de oportunidades, se agregan ahora los de la pandemia y sus inherentes consecuencias. Es por esta razón que, desde mi posición y con la experiencia que me ha dado el servicio público, y con mucho orgullo desde Guachochi, les reitero que estoy listo para correr por todo Chihuahua y hacerla latir como lo hemos hecho desde 2016 en mi querido municipio.

Leo en redes y escucho con amigos y conocidos que haber gobernado Guachochi “no es suficiente” para justificar mis aspiraciones, pero nada más alejado de la realidad. Todos aquellos grandes políticos y personajes que han liderado los más importantes retos no tenían claro lo que el futuro les deparaba, no obstante siempre tuvieron firme su coraje, visión y convicciones para los momentos que se presentaran. Vayamos a la historia y recordemos que las grandes hazañas se logran convocando, no dividiendo.

Para servir de forma eficaz, no basta con un amplio currículum, pues se precisa del talento que no está únicamente relacionado a los años y las mañas aprendidas. Lo reitero: Guachochi es un ejemplo de éxito que sabremos implementar con ingenio y corazón por todo el estado.





Una vez más, doy gracias a las y los guachochenses que dos veces me dieron su confianza y que ahora muchos de ellos están sumados y convencidos de que lo podemos hacer igual y mejor por Chihuahua. Corramos juntos por este proyecto inclusivo y alejado de las viejas prácticas o estereotipos infundados sobre las personas.