“Trata a los demás como quieres que te traten... ¿Seguro?”

Alguna vez un personaje, un poco pasado de peso, bigotón y no con no mucho cabello, conocido como Cesar N. en el mundo de los inocentes y como César Duarte en cualquier otro contexto,; quien marcó la historia moderna y futura del estado de Chihuahua para el resto de los tiempos, dijo: “¡Y recuerden… los derechos humanos son para los humanos derechos!” Y ahí todos los derecho-humanistas pensaron “¡Yya bailó Bertha!”, ya que no pudo haber estado más equivocado. Aquí es donde nace una gran controversia para algunas personas: ¡¿Cómo es queque los criminales tienen derechos?! ¡Ellos se lo buscaron! ¡Debería de haber pena de muerte, se lo merecen!

Primero que nada, para entender cómo es que los derechos humanos funcionan, hay que partir desde el punto que los derechos humanosestos se enfocan principalmente en la protección a la dignidad. La dignidad es un concepto muy abierto y general por lo que ha sido objeto de una tergiversación enorme llevándola a que su único uso sea para burlas y chistes de diferentes tipos. Sin embargo, la dignidad la podemos entenderla como ese valor intrínseco que tenemos y merecemos por el simple hecho de ser personas, ese mínimo respeto al que todos estamos suscritos. Este valor no cesa ni se pierde incluso después de la muerte.

Pero esto, para muchos, no resolverá la incógnita de por qué alguien que violentó los derechos de alguien más merece tenerlos, si a fin de cuentas como popularmente se dice “trata a los demás como quieres que te traten.” Si bien, en términos generales funciona muy bien ese principio, es necesario tomar en cuenta todos los factores y recodar que todos somos humanos, y al cometer alguna falta o error de conducta hay que resarcir ese daño ya sea mediante una indemnización y/o una pena, pero no por eso merecemos tratos inhumanos. Debido a que, si a este es el tipo de tratos que buscamos, estaríamos regresando a la Alemania nNazi: ¿Era ilegal ser judío y libre? Si ¿Eran legales los tratos que recibían? También ¿Era justo? Por supuesto que no.

Por lo tanto, al permitir tratos de este tipo nos iríamos a un mundo en el que quien cometa un ilícito, además de resarcir los daños mediante su pena, podrá sufrir este tipo de tortura. Tal vez algunos digan opinen “que solo sería aplicable para ciertos delitos”, pero, aunque en un mundo muy extraño e hipotético, los derechos humanos funcionaran bajo esa lógica. Tanto en México como en la mayoría de países, si nosino es que en todos los países de América Latina, se sufre de abuso por parte de las autoridades, y las cárceles no son la excepción. Por lo tanto, el darles la idea a policías, guardias y diferentes autoridades del medio de que se les permite llevar a cabo este tipo de prácticas, nos llevaría a un mundo con una población carcelaria muy pequeña, pero no por las razones correctas sino porque ya no quedarán personas privadas de la libertad a los cuales torturar y no porque ya no se cometan delitos.

Finalmente, me gustaría cerrar esta primera entrega con la siguiente frase de mi autoría: “Los derechos humanos son para los humanos, ni más ni menos”.