Tratado Internacional de Aguas entre EU y México de 1944

Aunque la historia del tratado es muy extensa, expondremos los puntos fundamentales. El tratado se basa en cientos de documentos, acuerdos y actas, que fijan y delimitan las obligaciones y derechos de México y EU sobre los ríos Tijuana, Bravo y Colorado. Cuyas cuencas son compartidas por ambos países e incluso sirven de frontera en el caso del Bravo, llamado río Grande en Estados Unidos.

Se dice que el tratado es benéfico para México, porque EU nos entrega anualmente 1,850 millones de metros cúbicos (Mm3) por el Colorado y México entrega 432 Mm3 también anuales, pero que se contabilizan en periodos de cinco años. (2,160 Mm3). La verdad es que de la cuenca del río Colorado nos correspondería una mayor cantidad de agua y en el Bravo la contabilidad final entre los afluentes aforados (aquellos que se miden para la contabilidad de las entregas) y los no aforados, la distribución queda en 50% para cada uno.

¿Por qué se ha convertido en un gran problema el cumplimiento del tratado, sobre todo para Chihuahua?, el asunto es multifactorial, pero podemos destacar: el cambio climático, de por sí la región del río Conchos es desértica, en los últimos años las lluvias han ido a la baja; el consumo de agua en la cuenca ha subido, una parte por la falta de medición, que ha permitido el crecimiento desmedido de la frontera agrícola, pero sobre todo por las extracciones ilegales, esto es la falta de gobernanza del agua. De 786 millones en promedio que dejaba escurrir el Conchos, después de los aprovechamientos, y que eran el 54% de las aportaciones de México al Bravo, se han reducido a sólo 455 millones, el 39%.

Todo esto a pesar de que los agricultores de Chihuahua sacrificaron un cultivo por año, quedándose con uno solo, en lugar de dos.

Hay que destacar que el tratado se ha cumplido a cabalidad en su historia, aun con periodos de extrema sequía. La crisis del 2020 se provocó por un grave error de la Conagua, que en el 2015, al final del Ciclo 35 con un atraso de 325 Mm3, no hizo el traspaso en las Presas Internacionales, teniendo el agua suficiente en ellas, eso provocó que el nuevo Ciclo 36, 2015-2020 debiera terminar sin atraso, de acuerdo al Acta 234 de 1969, que obliga a nuestro país a no tener dos ciclos consecutivos con atraso o faltante. Aunque el traspaso lo hicieron a principios del 2016, el hecho es que si se terminó con atraso y en octubre del 2020 no se podía terminar en esa misma circunstancia.

Con todos estos antecedentes, Conagua no se preocupó del 2016 al 2020 de asignar mayor cantidad del agua aportada al Bravo, a EU, sino que siguió mandando lo mismo al Bajo Bravo, léase Tamaulipas, por lo cual en noviembre del 2019 decidió de forma unilateral, que Chihuahua tendría que aportar 1,100 Mm3 para pagar el atraso de 216 Mm3 que había, más lo del último año, de las presas del Conchos, lo que hubiera dejado a la región sin ciclo agrícola, más un ecocidio con la muerte de miles de árboles y una grave crisis financiera y social. Lo demás ya es historia.





