Falta un mes exactamente para Navidad y miles de chihuahuenses van a pasar muy triste Navidad, porque invirtieron sus ahorritos en una compañía que sólo los quería engañar, diciendo que les iba a pagar un interés del 10% MENSUAL, cuando al año están pagando todos los bancos o casas de bolsa un 5% ANUAL. Una enorme diferencia que era imposible de cumplir. Aras Business Group fue diseñado para hacer ricos a los dueños, haciendo pensar que iban a hacer ricos a quienes invirtieran con ellos, lo mismo que pasa con nuestro país, nos engañan diciendo que van a acabar con la pobreza, cuando con la pobreza que están acabando es la de los gobernantes, empezando por el inquilino de Palacio Nacional.

Eran filas de gente llevando su dinero a invertir, pensando que en un año habrían duplicado su dinero, eso es imposible de cumplir. Sí me invitaron a invertir en Aras Group, pero no caí en el engaño, sin embargo, creo que se pueden hacer algunas acciones para que recuperen su dinero o una parte de ello, sin ser yo abogado y sin tener toda la información, salvo la que ha salido en los medios de comunicación:

Primero, organizarse los engañados, no todos, porque son miles, pero un buen grupo. Buscar un buen abogado, que los represente y que arme el expediente para presentar la denuncia, penal o mercantil, eso lo decidirá el abogado.

Hasta donde sé, los depósitos se los tomaban como aportaciones a Aras Group en calidad de accionistas, es decir que los hicieron dueños de la compañía, por eso les dicen que ustedes invirtieron en la empresa y si ésta pierde ustedes también, pero yo creo que les puede ir mejor así, ya que por notas periodísticas, Aras Group compró 74 propiedades en el estado, principalmente en la ciudad de Chihuahua, que ahora son de ustedes, inversionistas, entonces lograr que el juez nombre a un grupo de ustedes como liquidadores de la empresa, con inversionistas que nada tengan que ver con los dueños o ejecutivos de Aras. Pongan gente muy capaz para vender y administrar y ese comité se pone a vender esas propiedades y les van pagando hasta donde vaya alcanzando y pueden recuperar una buena parte de su inversión.

Por otro lado, hay que pedir que le retiren el pasaporte al dueño de este increíble negocio, para que no vaya a huir del país, y luego sea más difícil localizarlo y poder aprehenderlo.

Eso del ofrecimiento de garantizar sus depósitos con la mina La Morita es una vacilada más, ya publicaron que Aras Group no es el que está explotando la mina y además está sin operar, no se dice por qué, pero no les alcanzaría para mucho, además tendrían que poner a gente que sepa de ese negocio.

Pobre gente que fue engañada, y además es un dinero que ha dejado de circular, junto con otras empresas como Fibra Milenio, que también ofrecía esas tasas de interés, y por lo que dicen ésta invertía ese dinero en Aras Group, a la mejor y son los mismos. Además, si las notas periodísticas son ciertas, hay una casa de bolsa y un pequeño banco local con problemas, que pueden provocar una crisis para todo el estado, por ese dinero que está dejando de circular.

Si le agregamos la decisión de la SCJ, que ordenó que se dejara de cobrar el Derecho de alumbrado Público (DAP), que no es un impuesto y lo cobra la CFE, no el Municipio, pero al cancelar el cobro la Presidencia Municipal tendría que sacar de sus recursos para pagar. Son 165 millones al año.

Nos espera una triste Navidad.