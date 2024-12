Trump, huracán categoría 5

Le comen las ansias a Donald Trump, de que llegue el 21 de enero, para asumir la presidencia de los Estados Unidos y entonces sí llevar a cabo todas las amenazas que ha lanzado, sobre todo las que más impacto han tenido en la opinión pública.

Amenazó con poner un 25% de arancel a todos los productos que importan de México y Canadá, ya que acusa sin probarlo (se parece al innombrable, que acusaba que había corrupción en la construcción del aeropuerto CDMX y nunca demostró nada, así como corrupción en muchas otras cosas, incluyendo la última, en la suprema corte y la van a desaparecer) así Trump acusa que a través de México está entrando muchos productos o materiales chinos, sin probar nada. Para evitar esto es que se tiene que presentar un certificado de origen.

De poner el arancel, le va a perjudicar terriblemente a México, pero también a Estados Unidos, ya que a ellos les provocaría más inflación, tan perniciosa, en cuando menos un 7%, encareciendo los productos en perjuicio de los americanos y además le provocaría una recesión al detener la economía

Dijo y lo firmó, que, si no funcionaba con un 25%, lo subiría al 50% y sino hasta el 100%. ¿Qué extraño que un gran empresario, como es Trump?, diga estos arrebatos, porque eso es lo que es, sabiendo que no es el camino para llegar a ganar, ganar, con su vecino, con quien tiene más de 3,000 kilómetros de frontera y un intercambio comercial enorme, así como familiar y social.

Otra amenaza es que va a deportar a once millones de indocumentados, que viven ilegalmente en aquel país. que, según él, le están quitando la chamba a los ciudadanos de aquel país, siendo que es al revés, esos indocumentados, que tiene muchos años viviendo allá, realizan trabajos que ningún americano, de cualquier color, no van a realizar porque no consideran que deben de realizarlos, así que se quedarían sin esa mano de obra barata, que nadie se las va a realizar.

Si nos devuelven a once millones de mexicanos, nos meten en un problema serio, ya que no estamos preparados para facilitarles, casa, salud, empleo y el gobierno de Morena, no le interesa resolver los problemas, los deja correr pensando que se resuelven solos. Tendríamos crisis alimentaria, de salud y se incrementará la inseguridad por la gente que no tiene como desempeñar una vida digna.

Adicionalmente, el problema puede ser que nos devuelvan a todos los indocumentados, no necesariamente mexicanos, en donde estarían de ilegales también, en nuestro país.

La carta que mandó Sheinbaum a Trump está bien si fuéramos una potencia, pero además no era para darla a conocer públicamente, inclusive, antes de mandársela al presidente electo de los Estados Unidos. Eso es rascarle los huevos al tigre, de manera innecesaria.

Llegó el huracán categoría 5, con sede en Estados Unidos y efectos en México y Canadá, y en el mundo entero, ya que el imperio americano se mete en todos lados.