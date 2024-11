Trump llegó

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez no consecutiva, fue arrasadora, logró 295 votos del colegio electoral, con 270 ganaba y rebasó por bastante el número necesario de votos.

El mundo espera sigilosamente, con mercados que se mostraron inquietos ante la nueva realidad que desafortunadamente afectará el orden mundial, así como el cuidado del planeta.

No sé si ud, esté de acuerdo conmigo, pero creo que, en el momento actual, para el planeta y los humanos, dos son los principales retos, el primero y no menos desafiante que el segundo, es lograr entender los cambios del patrón del clima, los cuales se manifiestan como si el planeta estuviera enfurecido con la humanidad, y cada vez que tiene un ataque de rabia levanta sus brazos manotea y se deshace de un montón de humanos que no han/hemos sabido cuidarlo, o quizás, soló sea que está evolucionando y como somos tan ínfimos no conocemos cuáles son sus cambios, pero sea lo que sea, lo sucedido en Valencia es prueba contundente del reto del clima, en un día, en tan solo horas, el agua subió dos metros de altura y se llevó vehículos, personas, pertenencias, tierra y todo lo que encontró a su paso, dos semanas después las autoridades españolas apenas han declarado estado de emergencia, lo que tiene furiosos a los españoles, por la nula respuesta a su sufrimiento.

Cabe mencionar que el rey de España, Felipe VI, acompañó a los valencianos enojados y rabiosos, y escuchó y aguantó cuanto quisieron decirle estos humanos altamente molestos.

Por otro lado el segundo reto a mi modo de ver, es incorporarse a este nuevo sistema de autoritarismo dictatorial que se está imponiendo en lo que era llamado el “mundo occidental” los actuales votantes, parecen no necesitar el concepto de democracia en su cotidianeidad, las elecciones de Estados Unidos lo demuestran, las elecciones en México lo demuestran, la continuidad en Venezuela lo demuestra, el mundo está escogiendo ser dirigido por una sola voluntad, el dialogó ya no es importante, o por lo menos no parece tener un lugar en las posibilidades de muchos.

La llegada de Donald Trump, es un movimiento peligroso para el mundo, no solo para Estados Unidos, aunque al parecer la mayoría de los votantes norteamericanos consideran que Donald Trump será un buen presidente para ellos, ojalá lo sea, pero para el resto de los habitantes del planeta, hay muchos temas en los que este país influye, que quedarán a libre flotación, y que pudieran significar el principio o amplificación de conflictos más severos.

El bloque conformado por Rusia-China-Corea del Norte, se fortalece con la llegada de Donald Trump, Ucrania ya está reportando ataques a su territorio con soldados norcoreanos, Europa sin duda tendrá temor de lo que pueda hacer Rusia, ahora que Estados Unidos está encabezado por un aliado de Rusia como lo es Trump, a Trump, no le importa cuidar su desempeño porque es su segundo mandato, y puede hacer y deshacer a su antojo con el mundo, para México, no es una buena noticia que llegué a la Casa Blanca, la migración se incrementará, y para Chihuahua tendremos nuevamente crisis de migrantes en nuestro territorio, y seguramente sin presupuesto federal para enfrentar la situación.

En México, la democracia también se evapora, el discurso presidencial es altamente autoritario, ya no digamos el senado, y la cámara de diputados, la triada Sheinbaum, Monreal, Fernández Noroña, encabezando la lista, se posiciona como un bloque totalmente autoritario, la desaparición de los órganos autónomos sucederá pronto, y sin alguien del otro lado de la frontera que nos exija transparencia, las cosas prometen ponerse de diferente color al actual, tal vez, color de hormiga.

En fin, no hay más que seguirle, tratar de cuidar el agua, ya que en Chihuahua el año que entra será más seco, ya anunciado en la cuarta sesión del consejo de protección civil, y pues seguirle, a ver cómo vienen los siguientes años. Abrazo. AECH. Nos encontraremos en la próxima ocasión.





Doctora en Responsabilidad Social. Reportera en Radio Universidad.

maruiza@uach.mx