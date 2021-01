Trump y López son iguales.

Cuando las autoridades electorales reconocen que ganó la elección, entonces aplauden y hasta los felicitan, llámense como se llamen esas autoridades, pero si declaran que perdió, entonces es fraude y piden revisar casilla por casilla, voto por voto, ¿lo recuerdan? Al segundo le dio por tomar la avenida Reforma, el corazón comercial y turístico de la Ciudad de México, con el quebranto de todos los negocios en esa avenida, aparte de los destrozos causados por los amlovers.

A Mr. Trump se le ocurrió llamar a sus trumplovers por medio de sus redes sociales, para que fueran al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, para que impidieran que le entregaran la constancia de presidente electo a Joe Biden. Resultado: cinco muertos, varios heridos y muchos destrozos en la sede del congreso norteamericano.

Facebook, Instagram y Twitter tuvieron a bien cancelarle las cuentas al presidente Donald Trump, por usar las redes sociales para provocar una violencia, lo que no está permitido en las reglas de estas plataformas de internautas, éstas son para poderse comunicar entre la gente, pero no para provocar desestabilizar a un país, ni para incitar a la violencia y al delito.

De inmediato, López salió desde el púlpito de la mañaneras, no a condenar la violencia en el Capitolio y lamentar los muertos, no, salió a defender a su amigo Trump, que en estos dos años se ha burlado de López, nos ha insultado, nos ha denigrado y López nunca dijo ni pío. Recriminó en la mañanera que estas redes sociales le quiten la libertad de expresión, ahora las empresas privadas como estas son las que mandan, dijo. Se le olvida que la libertad de expresión tiene límites, como todos los derechos que las leyes nos dan, pero no se puede convertir esto en libertinaje, que eso no lo entiende Lopez.

¿Se pueden imaginar cómo se han deteriorado las relaciones entre Estados Unidos y México? Siendo que nos unen más de 3,000 kilómetros de frontera y es nuestro principal socio comercial. López no quiso felicitar a Joe Biden por haber ganado la presidencia de Estados Unidos, siendo que López defiende mucho a Benito Juárez y también se le olvida la frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”, poco le faltó a López para pedir casilla por casilla y voto por voto en la elección de Estados Unidos.

Después de lo del Capitolio, los demócratas americanos están pidiendo que le apliquen a Trump la 25ª enmienda, para que se vaya a su casa antes de terminar su mandato, por la inestabilidad que está provocando a su país y por su incapacidad para gobernar. Los demócratas dicen: “¿Sufre demencia senil Trump, ha perdido el sentido de la realidad, su capacidad mental hace peligrar a el país? Faltan sólo 12 días para que se vaya, pero los americanos ven tan grave la situación, que lo que quieren es que se vaya ya.

Trump dijo que no va a ir a la ceremonia de toma de posesión de Biden y éste le contestó que es mejor que no vaya, aunque amenazó Trump de mandar a sus trumplovers a echar a perder la ceremonia.

Trump y López son iguales.