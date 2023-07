Trumpismo del agua

Los demás problemas no son importantes. Es decir, los problemas cuyo diagnóstico y propuestas de solución afecten los intereses propios, hay que dejarlos de lado, que no distraigan la atención del pretexto principal. El trumpismo chihuahuense olvida que, si bien hay problemas con las aguas superficiales, los problemas más graves y urgentes están en el abuso de las aguas subterráneas. Éstas cuentan por un 72 por ciento del agua que consumimos en el estado y aquí no hay amenaza de robo de agua, aquí hay un descarado y real despojo del vital líquido, tanto en los más de cinco mil pozos piratas que hay en el estado, como en el uso mucho más allá del volumen concesionado. Las presas del estado, por las que ellos lloran tienen un almacenaje razonable, pero más de dos terceras partes de los acuíferos subterráneos están sobre explotados y amenazan el suministro de ciudades y poblaciones. Y esto no le preocupa más que las elecciones del 2024 al titular de la JCAS, como tampoco le preocupa que en los 30 municipios más importantes de la Cuenca del Conchos hay 68 mil 611 personas sin acceso al agua potable y que ahí mismo hay tres municipios donde más de la mitad de su población no ven cumplido su derecho humano al agua: en Balleza, el 72% de los habitantes no tienen agua, en Carichí, el 51.7% y en Bocoyna, el 44.3%.