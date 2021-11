Ultimaletra es imagen :Honrar la palabra al aire

Por: Luis Rubén Maldonado

Washington, DC.- El hombre es su palabra, decía el gran orador mexicano José Muñoz Cota, y cuando hacía tal referencia lo decía justo porque la palabra hace al hombre, y el hombre por lo tanto debe honrar la palabra.

Hablamos de la palabra como el gran Logos, de la palabra como el contexto y el horizonte que nos enmarcan, que nos dan libertad en el espacio y el tiempo.

Honrar la palabra es y será siempre la más grande hazaña que cualquier hombre pueda llevar a cabo por el respeto a su nombre, a su historia de vida, a la brega de sus días hasta el atardecer de su existencia.

En el epicentro de la política norteamericana honro nuestra palabra. El periodismo, el discurso político, la arenga en la campaña, la conquista del voto desde el mensaje televisivo o radiofónico, la opinión pública en artículos, entrevistas o reportajes, todo ello tiene como eje la palabra en la que hemos empeñado nuestra carrera y nuestro nombre.

Recibí con gran alegría el premio al “mejor programa de radio político del año”, mismo que he desarrollado en un contexto particularmente adverso, esto por causa de un gobierno que apostó por la censura y por iniciar una guerra abierta en contra de los medios de comunicación y la defensa de la verdad desde la libertad de expresión.

El estado de Chihuahua padeció los más terribles embates en contra de quienes tomamos parte en la mesa del debate, el análisis, el señalamiento, la reflexión y la opinión. La persecución encubierta fue tan sólo uno de los modus operandi del equipo de un gobernador que no supo hacer frente a la grandeza del norte de México.

Agradezco a The Washington Academy of Political Arts & Sciences por la alta consideración que han tenido para con mi trabajo, y que me hace acreedor a este premio, y me da la oportunidad de dictar este breve mensaje desde una de las tribunas más altas de la consultoría y los profesionales de la política en las más variadas vertientes, pero que todas confluyen en un mismo océano: la palabra y la verdad.

Que sea este premio un homenaje al periodismo de Chihuahua, un homenaje a todos aquellos que sufren a causa de la búsqueda de los porqués.