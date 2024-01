Último chance para actualizar tu credencial de elector

Un ciudadano responsable se caracteriza por tener sus documentos en regla, como el pasaporte mexicano, la licencia de conducir y su credencial de elector; y es en este último tema en el que quiero enfocar mi colaboración de hoy, ya que el próximo 22 de enero culmina el proceso de actualización de credenciales en México, por lo que después de esa fecha solo se brindará reimpresión o reposición de plásticos, sin cambio de datos personales o domicilio.

En la ciudad de Chihuahua la lista nominal del INE, con corte al 31 de diciembre del 2023, es de más de 749 mil ciudadanos, y se estima que más de 21 mil personas tienen su credencial vencida, cifra a la que habría que sumarle las de quienes cambiaron de domicilio, o que contienen datos incorrectos.

En el caso del listado nominal del INE para el Estado de Chihuahua, hay 3,072,504 ciudadanos registrados, de los cuales 82,649 perdieron vigencia al cierre del 2023; sin embargo, de acuerdo con datos de la organización “Me Veo”, el 29.7% del listado requiere cambiar su credencial, es decir, más de 884,000 electores deben hacer su trámite.

Recordemos que el INE autorizó que las credenciales que vencieron en 2023 podrán utilizarse para votar en 2024, no obstante, es importante solicitar su actualización, pues teóricamente ese documento ya no está vigente y no brinda identidad o posibilidad de hacer trámites ante otras instituciones.

Las personas que requieran hacer alguna modificación pueden consultar información fácil y rápidamente en el portal https://www.ine.mx/credencial/ y posteriormente acudir sin cita a cualquier módulo de atención con la documentación necesaria; esto, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde. Si ya solicitaste tu nueva credencial, tendrás hasta el 14 de marzo para recogerla, pues de no hacerlo quedará resguardada hasta después de la elección.

Por otra parte, es fundamental que promovamos que los jóvenes que recién cumplieron los 18 años tramiten su credencial, para que por primera vez asistan a las urnas y elijan a los aspirantes de su preferencia a los diversos cargos de elección popular que estarán en juego.





Pero ¿por qué la importancia de promover la credencialización?, porque nos permite ejercer plenamente la democracia, participar en la elección transparente de nuestros gobernantes, con base en la participación ciudadana y el voto de las mayorías, que permita tener un país con mejores oportunidades.

Por ello, como ciudadanos, debemos alentar a nuestros hijos, familiares y conocidos, para que, si tienen que modificar sus datos o actualizar la vigencia de su credencial, lo hagan para que más ciudadanos acudamos a votar, y la elección tenga validez plena, pues es una de las más importantes e históricas para todos nosotros.

Vale la pena mencionar que en la historia reciente de México ningún ciudadano ha sido excluido arbitrariamente de su derecho al voto, y ninguna persona puede tener dos credenciales vigentes para votar, por ello resulta necesario que la lista nominal esté actualizada y que cada uno de nosotros ejerzamos nuestro voto, para que el resultado sea auténtico y lo respalde la decisión de las mayorías.

Si bien los años electorales para elegir presidente de la República son complicados, y polarizados como se prevé este 2024, restémosle complejidad acudiendo al módulo a actualizar nuestro documento oficial para que nos dé identidad y derecho a votar el 2 de junio.