UN BARCO SIN CAPITAN

México se encuentra a la deriva en medio de una tormenta perfecta que ya llegó y nosotros en medio de alta mar, con un capitán que no entiende que no entiende, lo que debe de hacerse para poder regresar a puerto seguro y salvar a todos sus pasajeros y tripulantes, es decir los mexicanos.





La crisis económica interna que cerró el año pasado con una naciente recesión del -0.1% de crecimiento del producto interno bruto y empezando este 2020 con una crisis mundial dónde el precio del petróleo se desploma en más de 25% gracias al no acuerdo entre Rusia y saudí Arabia. La devaluación del peso frente al dólar, pasando de $18 a $23 en semana y media. Una marcha y un día sin mujeres muy exitoso, 8 y 9 de marzo, con el claro mensaje al presidente López, que ya haga algo para terminar con la violencia contra las mujeres y López no entendió que no entendió que las mujeres enojadas pueden cambiar el País.





Para acabarla, llega una pandemia del Coronavirus, en dónde todo el mundo está en alerta para detener ésta pesadilla y López sale con que son cosas de los neoliberales que no lo quieren, que hay que seguir con abrazos y no balazos y así lo reciben en la convención nacional de banqueros. México puede recibir los vuelos de Europa que Estados Unidos no va a recibir ya que la pandemia está muy fuerte en Italia, España, Francia, dijo el presidente López. No tenemos capacidad aeroportuaria, ¿Será en el aeropuerto de Santa Lucía? Además de abrirle la puerta de nuestro país a la pandemia, que oficialmente tenemos menos de 100 casos en todo el País. A los banqueros les dijo que las predicciones de Barclys y Moodys, de que el PIB de México para este año será de -2.4% y que las condiciones de México son INMEJORABLES para que crezcamos arriba del 2%. No sabe que no sabe.





También en esta semana, la Secretaria del Medio Ambiente decide llevar a cabo una consulta pública, confirmada después por el presidente en una mañanera, para decidir si la planta cervecera Constellacion Brands, que se construye en Mexicali, con una inversión hasta el momento de 1,400 millones de dólares, se queda o se va. Esta empresa es la que más ha invertido en México en los últimos años. En cualquier país del mundo reciben una inversión de ese tamaño con mariachis, ya que genera empleos, impuestos y bienestar económico de la zona. López no sabe que no sabe. El impacto de esta decisión puede ser la ola que acabe de voltear el barco en que nos encontramos y moriremos la mayor parte de los pasajeros y tripulantes, porque el impacto de cancelar está inversión privada extranjera, es más grave que la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco en la CDMX. México se convertiría en un lugar totalmente inseguro para invertir y las graves consecuencias que nos llevarían a una recesión económica más grave que la pronosticada.





Por enésima vez vuelve a soltar la víbora chillando, que son sus enemigos neoliberales que no quieren el progreso, los causantes de todo esto, cuando lo que México necesita es la unidad, la solidaridad para salir adelante.





El problema de nuestro país es el mismísimo presidente. Un barco a la deriva.