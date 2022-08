Un comentario sobre la alianza

Por: Francisco Navarro Pastrana

La alianza política que integran el PAN, PRI y PRD ha resultado muy polémica en muchos sentidos. Los que la critican utilizan una serie de argumentos que no es motivo de esta entrega analizar, como tampoco lo es promover los argumentos de los que la defienden. Detractores y defensores podrían enfrascarse en debates, quizá interminables, sin tomar en cuenta la opinión más importante: la de los ciudadanos.

Desde mi punto de vista, la alianza no debería limitarse a ser una alianza partidista, integrada por tres partidos políticos, sino que debería ser una plataforma donde todas aquellas expresiones contrarias, u opositoras, al rumbo que está tomando el país encuentren un espacio y, por ende, representación.

La alianza debe partir de una realidad: no todos los mexicanos y mexicanas que se oponen a la manera de gobernar de Morena se sienten representados en ella y por eso no se suman, pero esto no debe ser motivo para el desánimo, al contrario, pues ésa, en realidad es una oportunidad, ya que implica que existe la posibilidad de nutrir nuestra alianza con visiones y opiniones distintas, a partir de una gran coincidencia: no aceptamos el retroceso político, democrático, social y económico que implican los gobiernos de Morena.

En ese sentido, la alianza debe abrirse a las distintas expresiones, debe nutrirse con las distintas visiones y pasar de ser una alianza sólo de partidos para ser una gran alianza de ciudadanas y ciudadanos, una gran alianza en la que estén incluidas y representadas todas las expresiones opositoras, unidas a partir de una gran coincidencia: el amor a México y a sus libertades.

La clase política tenemos la responsabilidad y la tarea permanente de estar en contacto con la ciudadanía. Ciertamente es una tarea que muchos dejan pendiente, por eso la distancia que existe entre ciudadanos y políticos, pero también hay que decir que no son todos los políticos, habemos muchos que estamos convencidos que las soluciones no están sólo detrás de un escritorio, sino que están entre los hombres y mujeres que quieren un mejor país. A ellos y a ellas es a los que ir a buscar, abrirnos, tomar sus ideas hacerlas propias, pelearlas y defenderlas dentro de una gran causa común en la que estemos todos involucrados y comprometidos.

Hay que ir por los distintos liderazgos, frentes y expresiones opositoras, para invitarlas, sumarlas y hacer de la alianza algo más que una alianza, hacerla una unión, una gran unión en la que todos quepamos, todos estemos representados y todos participemos en esta tarea enorme de defender a México y sus libertades. Partamos de nuestras coincidencias, de lo que nos une y de ahí construyamos una gran unión de mexicanos y mexicanas que estamos convencidos que México tiene esperanza y que nuestro destino puede ser mejor si en conjunto lo trazamos.