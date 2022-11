Un complicado trimestre

Por: Román Rivas Hong





El último trimestre de 2022 está convirtiéndose en uno sumamente complicado. Analistas financieros, tanto de medios como de organismos privados, coinciden en que una recesión está en puerta, pero en esta ocasión y a diferencia de crisis económicas anteriores, la actual es el resultado de múltiples esfuerzos para tratar de controlar la inflación. El Banco Central de los Estados Unidos, también llamado “la Fed”, es el responsable de tomar todas las decisiones con respecto a la política monetaria del vecino país, así como de supervisar y regular a las instituciones bancarias con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema financiero, sin embargo, la inflación se encuentra fuera de control alcanzando sus más altos niveles desde hace 40 años. La Fed realiza ajustes dependiendo de la situación en la que se encuentre la economía, pero al mismo tiempo tiene un doble compromiso mandatorio: mantener la estabilidad de precios y maximizar el nivel de empleo, el cual paradójicamente está en inmejorables niveles después de la recuperación postpandemia y esta alta tasa de empleo sin duda influyó en el electorado estadounidense en votos para el Partido Demócrata que hasta el momento le están otorgando nuevamente el control del Senado. La situación económica actual está causando que la Fed esté subiendo las tasas de interés como una estrategia para reducir la descontrolada inflación que afecta la economía del país, pero sobre todo las finanzas personales de sus habitantes y en lo que va del año la tasa de interés de referencia pasó de un 0% en marzo a un 4% en noviembre ejecutándose cuatro incrementos consecutivos de 0.75% (el último el pasado 2 de noviembre) y con ello, el efecto en el consumo es inmediato reflejándose principalmente en la adquisición de vivienda, pero también en las ventas al por menor del ciudadano común, tales como el gasto de supermercado, la adquisición de autos, restaurantes y ventas en línea, pero, a pesar de la alta tasa de empleo el efecto ya se está dejando sentir y con ello sus efectos. La economía de nuestro país está completamente conectada a la de los Estados Unidos (y como dice el dicho, si a ellos les da resfrío, a nosotros nos da pulmonía) ya que los efectos colaterales se amplifican, empezando con el alza a las tasas de interés por parte del Banco Central de México que ocasiona también el mismo efecto en el consumo, pero además, en ajustes a la actividad industrial, sobre todo en el sector de exportación, ya que con la baja en el consumo, los volúmenes de producción disminuyen en la misma proporción en la que el norteamericano deja de gastar, pero si a eso le sumamos que el empleo en el vecino país -como resultado de lo mismo- se empieza a contraer, el efecto también se ve reflejado en las remesas, por lo que, sin duda, este trimestre no tendrá crecimiento e inclusive podría quedar en números negativos para México tan sólo por estos factores; recordemos que hubo trimestres en los que el sector manufacturero sí tuvo crecimiento, pero no así el resto de la actividad económica del país y en esos trimestres se reportaron tasas “cero” de crecimiento gracias a que el sector industrial mitigó el decrecimiento de los otros sectores… eso no ocurrirá este trimestre. He ahí la importancia de resolver en tiempo y forma los conflictos comerciales con nuestros principales socios, principalmente en el tema energético en donde hasta ahora sólo los Estados Unidos habían estado activos disputando este capítulo del T-MEC hasta que finalmente la semana pasada también el Gobierno de Canadá externó su preocupación a la Secretaría de Economía, por el clima de inversión en México, refiriéndose también de manera específica al tema de energía.

Los efectos de una eventual recesión podrían agravarse para México si nuestro país pierde en el panel de controversias que se inició bajo las reglas del T-MEC. Los tres países continúan en el proceso de consultas sobre la política energética de nuestro país y el proceso se ha alargado, ya que la primera etapa concluyó el pasado 3 de octubre; sin embargo, ahora que Canadá ha puesto peso también en el tema y si las conversaciones no evitan el inicio de un panel, el pronóstico no sería optimista, ya que México no tiene manera de ganar un panel de controversia en este rubro y con ello habría represalias comerciales fuertes hacia las principales exportaciones que envía México a Estados Unidos y Canadá a través de la imposición de aranceles. Los efectos combinados de perder el panel y la baja de volúmenes de producción causados por una eventual recesión serían letales, ya que hipotéticamente el sector de exportación tendría que estar pagando aranceles por cada embarque que se realice; nuestra economía estaría en riesgo mayor. Como me gustaría que la marcha de este domingo 13 de noviembre en pro de la defensa del INE verdaderamente hiciera eco en el presidente mexicano y en sus secretarios, ya que en estos momentos son muchas, muchísimas cosas en las que estamos en riesgo (no solamente el INE) pero tal parece ser que el presidente “ni nos ve, ni nos oye” como en alguna ocasión dijera el expresidente Salinas en un informe de Gobierno a aquellos miembros de la oposición que ahora gobiernan nuestro país. Luchemos porque esto cambie y quizás el inicio se dé con esta marcha.





Maestro en Administración. Presidente de Index Chihuahua

