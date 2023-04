Un debate por Chihuahua

Este martes 18 estuve en el Congreso del Estado. Acudí a una reunión de planeación, y terminando, como había sesión, me quedé a verla. Estaban debatiendo la iniciativa del presidente para modificar diversas leyes en materia de concesiones en minería y agua. La verdad, debo decir, que el Grupo Parlamentario del PAN estuvo muy bien, con conocimiento profundo del tema y defendiendo a Chihuahua, porque esto, de aprobarse, va a perjudicar mucho al estado.

Para tener una idea de lo que significa la producción minera para Chihuahua, el Clúster Minero calcula que son 22 mil 113 empleos directos y 110 mil 565 indirectos los que se generan derivado de esta actividad, por tanto, toda modificación que impacte en la minería, impactará en esos más de 130 mil empleos, con todo lo que eso implica.

De acuerdo con datos del INEGI, la producción minera del estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en valor de producción minera y, según los indicadores de la industria minera de ese mismo instituto, al mes de septiembre del 2022, el valor acumulado ascendió a 37 mil 47 millones de pesos, lo que representó el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

Somos el segundo lugar nacional en producción de plata, segundo lugar nacional en producción de plomo, tercer lugar nacional en producción de zinc y cuarto lugar nacional en producción de cobre, sólo por mencionar algunos datos en la materia y con ello darnos una idea de la importancia que la minería tiene para Chihuahua y también de lo importante que es Chihuahua para la minería de México.

Ahora sí regreso al debate: me llamó mucho la atención la desinformación de los diputados de Morena y su falta de objetividad y compromiso con Chihuahua. Incapaces de ver y reconocer las fallas del Presidente, hacen lo que sea por congraciarse con él y defenderlo, incluso yendo en contra de los intereses de la gente que dicen representar. Los diputados de Morena representan a las y los chihuahuenses, no al gobierno federal, por ello no puede ser que no les importen los más de 130 mil empleos, directos e indirectos, que corren riesgo de perderse de aprobarse la iniciativa en los términos planteados.

Como dije, estuve en la sesión durante toda la discusión, y quiero recalcar que estos comentarios los hago partiendo de la objetividad, colocando por encima el interés de Chihuahua; esta no es una opinión con tinte partidista, es la postura de un chihuahuense que tuvo la oportunidad de ver los planteamientos a favor o en contra de esta iniciativa. Morena ciertamente la abordó desde una perspectiva ambientalista, el problema es que no fueron lo suficientemente contundentes y, además, no tienen cara para hablar de la defensa del medio ambiente cuando ellos son los causantes del desastre ecológico del Tren Maya o cuando aceptaron que la Federación nos robara el agua de los productores del campo chihuahuense.

El problema a su vez es que los diputados de Morena no entienden que es indispensable generar los mecanismos para producir. La generación de riqueza debe ser la tarea fundamental de los gobiernos, es más, los programas asistencialistas que tanto defienden sólo serán posibles, si este país establece los medios para producir, pero no lo entienden, o sea hacen lo que no lo entienden. Es una pena.

Las participaciones de las y los diputados del PAN fueron totalmente en contra de la iniciativa, muy sólidas eso sí, en especial las del diputado panista Carlos Olson y la del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, que en sus participaciones ofrecieron datos, argumentos y, sobre todo, defendieron a Chihuahua de manera objetiva, clara, sin filias, ni fobias. En ese mismo sentido fue la postura y planteamientos del diputado Édgar Piñón, del PRI, de hecho, de él fue la propuesta que dio origen a este debate, así que mi reconocimiento por también defender el trabajo directo e indirecto de cientos de miles chihuahuenses.





Lic. Francisco “Paco” Navarro.