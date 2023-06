Un gobierno de la muerte

Por Guillermo Luján Peña





No cabe duda de que tenemos un gobierno que no sólo no protege de la muerte a sus habitantes, sino que hasta busca la muerte para sus conciudadanos, a pesar de repetir en muchas ocasiones, que quiere al pueblo sabio y bueno y que primero son los pobres, siendo que en los hechos es totalmente lo contrario.

Desgraciadamente hay muchos hechos que demuestran lo anterior. Dijo López que íbamos a tener un sistema de salud como lo mejor del mundo, como en Dinamarca, dijo que no iban a faltar medicinas y que para ello iba a centralizar las compras, que serían otros proveedores, porque había mucha corrupción, y terminó comprándolo a los mismos proveedores y seguimos en desabasto grave de medicinas, después de más de cuatro años de desgobierno.

A los niños con cáncer los dejó sin medicinas, porque eran muy caros y cuando los papás protestaron, les llamó agitadores, impulsados por los neoliberales, que quieren perjudicarme, dijo.

Cuando llegó el Covid-19 tuvo la desfachatez de decir que le venía como anillo al dedo y efectivamente la pandemia se manejó tan mal, que ocupamos el peor lugar en el manejo de la pandemia, que tuvimos más de 700,000 muertos oficialmente, porque hubo muchos más, ya que la gente pobre que tuvo coronavirus, sin recursos, simplemente se murió en su casa.

Canceló el Seguro Popular y puso el Insabi, que no sirvió de nada, y tuvo que reconocerlo el presidente López, cosa muy rara en él, porque él no tiene la culpa de nada, siempre le echa la culpa al pasado. Cerró el Insabi y se lo endosó al IMSS, que de por sí presta un pésimo servicio, por el que pagamos a través de las cuotas obrero-patronales, y ahora tendrá que prestar servicio médico a millones de mexicanos que no le aportan cuotas.





Abrazos y no balazos, política desde el principio de este sexenio, que no ha dado resultados para nada, porque el Ejército y la Guardia Nacional tienen instrucciones de patrullar, pero no dispararles a los maleantes, sino darles abrazos y decirles que se porten bien, si no, los van a acusar con su mamá o con su abuelita. Todavía no termina el sexenio y ya se llevan más homicidios dolosos que en todo el sexenio del presidente Felipe Calderón, a quien acusan de haber sacado al Ejército a las calles y López hizo lo mismo, pero para que los maleantes se rieran de ellos y les quitaron sus armas, que sirven para matarlos a ellos mismos. Llevamos más de 126,000 muertes dolosas en estos cuatro años y medio de este sexenio.

La última, aunque hay muchas más, el pasado viernes en la noche, como los ladrones que vienen a robar, el presidente López saca un decreto en el Diario oficial de la Federación, cancelando 35 Normas de Salud, que son el protocolo para seguir para muy diversas enfermedades, que viene siendo el principio del fin de un servicio de salud digno y eficiente. El dictador de Venezuela, Hugo Chávez, que luego le hereda a Nicolás Maduro, a su muerte, hizo lo mismo en 2001, para dejar que los enfermos se murieran, en lugar de curarlos. López ha seguido los mismos pasos que Hugo Chávez, en muchos aspectos.

El vicepresidente del Colegio de Médicos en Chihuahua, Dr. Jesús Lozano, declaró que esta desaparición de las Normas de Salud era un gravísimo error, que va a traer consecuencias muy serias en la salud de los mexicanos. Claro que es como hablarle al viento, López no entiende o más bien sí entiende y nos quiere llevar a la muerte.

Soy miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.