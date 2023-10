Un gobierno mentiroso

No cabe duda de que la perra es brava, hasta los de casa muerde. El Peje le miente hasta a las propias instituciones de su gobierno. Cuántas veces nos ha dicho que “él tiene otros datos”, que en realidad son mentiras, que después de cinco años, ni él se las cree.

Las mentiras de AMLO se cuentan por días, ya que las dice 24/7, se miente a sí mismo, algunas sin mucha trascendencia, pero otras son de dar pena ajena. Una de estas fue la semana pasada que vino a nuestro país el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, el fiscal general de aquel país, Merrick Garland, el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, para ver principalmente el problema de fentanilo, que tiene inundado a los americanos y que les llega de México. El presidente Peje negó que aquí se fabricara y sus funcionarios mexicanos dijeron que sí se fabricaba aquí. El ridículo total ante los altos funcionarios del gobierno de nuestros vecinos.

Ahora resulta que nos quieren hacer creer que la corcholata Sheinbaum ya ganó la elección presidencial, porque las encuestas elaboradas por ellos ponen a su corcholata muy por encima de Xóchitl y la publican en el periódico El Universal, al que el presidente insultaba casi todas las mañanas, junto con otros medios de difusión, que, según él, eran enemigos de la transformación y por lo tanto son enemigos de México.

La “encuesta” dice que la corcholata lleva 60% de preferencia contra un 20% de Xóchitl y por lo tanto, dicen ellos, la tendencia del voto es irreversible y Xóchitl ya perdió. Una encuesta sólo es una fotografía del momento, nunca será una proyección a futuro de nueve meses que faltan, para votar, por más apegados a las reglas de las encuestas no son significativas. Las campañas todavía ni empiezan, no sabemos si va a haber otros candidatos, no se sabe los demás candidatos a diputados, senadores y algunos gobernadores. Esos rumores son sólo para desalentar y robarse la elección, que la tienen medio perdida con una corcholata que no entusiasma a nadie.

Ahora se sabe que una hija del dueño del Universal, Francisco Ealy, anda en las brigadas de apoyo a la corcholata, de tal manera que esto le resta credibilidad a la encuesta publicada.

El mensaje es para desalentar a los millones de gente que creemos que Xóchitl es quien debe ganar la presidencia de México. “Ya se desinfló ´Xóchitl”, “No tiene caso luchar por Xóchitl, ya perdió”, “No tiene caso ir a votar”, “Era de esperarse que, así como se infló, ahora ya se desinfló”. Son las frases que andan divulgando los seguidores de la corcholata.

Nos quieren robar la esperanza de echar fuera a esta pandilla de rateros mentirosos. Nos han mentido estos cinco años de la 4 destrucción todos los días, ¿por qué le vamos a creer ahora sus encuestas?

En estos nueve meses que faltan para la elección, muchas cosas pueden pasar y cambiar todos los pronósticos.

No le creemos a un gobierno que nos ha mentido todos los días.