Un justo culto a Sándor Márai | Nueva librería en Chihuahua

Por: Mario Saavedra

Mi admirado Víctor Hugo Rascón Banda me contaba que todavía le tocó cuando en Chihuahua un político se encontraba en la calle con un artista mejor se cambiaba de acera. No sé cuánto habrán cambiado las cosas de entonces a la fecha, mi querido amigo, pero me apena decirte que creo que más bien poco. Como bien decía nuestro también dilecto Enrique Servín, muchos de nuestros políticos no acaban de entender que la promoción de la cultura debiera ser un compromiso impostergable y materia imprescindible en un mundo por desgracia cada vez más proclive a la histeria y la intolerancia.

\u0009En este contexto, un exgobernador abre una librería y tiene como guía espiritual a un escritor modélico y crasamente olvidado, el húngaro Sándor Márai (Košice, actual Eslovaquia, 1900-San Diego, 1989). Formado en la Budapest del todavía Imperio Austrohúngaro, cayó en desgracia tras el advenimiento de la Hungría comunista, porque su talante humanista poco o nada tenía que ver con un nuevo modelo de hegemonía soviética donde la política de Estado imponía como autoridad sólo la doctrina propagandística. Ese sería el destino trágico de muchos, quienes como Márai promulgaban una estética “independiente”, distante de aquello que primero el Tercer Reich y después el bloque socialista tildarían de arte “decadente” y “degenerado”.

Admirado por otros grandes escritores disidentes como Thomas Mann o Stefan Zweig, hasta después de su muerte, ya casi nonagenario, pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín, Márai salió del ostracismo y novelas ejemplares suyas como La mujer justa y El último encuentro, o su visionario temprano libro de memorias Confesiones de un burgués, salieron de la oscuridad y recibieron otra vez la atención que con injusticia les había sido robada. Su congruencia lo llevó primero a ser perseguido por los fascistas, y más tarde a ser tildado de “burgués” en la Hungría socialista, condenándolo a la defenestración y el autoexilio, temas recurrentes en su literatura posterior y a la larga motivo de aislamiento en un mundo que después lo orillaría, ya enfermo y solo, al suicidio.

Uno de los primeros declarados promotores de la obra de Kafka, otros libros suyos como Divorcio en Buda o La herencia de Eszter resultan de lectura obligada para entender un proceso de cierre que pareció haber detenido el tiempo en esos países aislados tras la repartición tras bélica. La crisis húngara tras las dos invasiones, primero la alemana y después la soviética, se descorre con lujo de detalles, a través de una prosa poética impecable, en las citadas Confesiones de un burgués y ¡Tierra, tierra!

Un nuevo templo que promueva la cultura y la creación siempre será bienvenido, y mucho más cuando se hace con recursos propios, con pasión y por amor al arte, y en este específico caso remando contra corriente. Con rincones varios que incentivan la lectura (hay salas dedicadas a importantes escritores chihuahuenses), incluidos los niños, que son con quienes debe empezarse a promover el acercamiento a los libros, el propio Sándor Márai hubiera sido el primero en ovacionar este esfuerzo que apuesta por mantener vivo ese maravilloso trasmisor del conocimiento y del saber, de la creatividad y de la imaginación, que es ese objeto fetiche que se resiste a morir, porque su muerte significaría de alguna manera la muerte de la condición humana misma. El libro contra la barbarie, contra la desmemoria, contra la ignorancia (George Steiner dixit).