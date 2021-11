Un país roto

Por: Rocío Reza

Me he resistido de sólo pensar en que mi país, nuestro país, se va rompiendo poco a poco, la situación que prevalece en la Cámara de los Diputados, la máxima tribuna donde está la auténtica representación popular por las diversas expresiones que ahí se congregan pareciera hoy la Torre de Babel, donde no hay acuerdos que puedan construir una mejor nación, donde se ha ido perdiendo el respeto por la opinión, la polarización existente entre una sociedad que se siente agobiada y sin rumbo certero hace explosión donde se requiere mantener la civilidad política.

El viernes pasado se tuvo la comparecencia del presidente del INE, el Dr. Lorenzo Córdova, quien dio cátedra de profesionalismo, conocimiento y ecuanimidad, pese a los insultos, gritos, faltas de respeto que algunos legisladores de Morena y sus aliados le lanzaban, él con toda firmeza les respondió como lo hace un verdadero líder, dejó claro a propios y extraños por qué es el titular de un órgano que brinda certeza en tema de democracia a nuestro país, por supuesto que varios afirmaban porque también es considerado como un prospecto a candidato presidenciable, pero este no es el tema, lo preocupante es en lo que se ha convertido la Cámara de Diputados.

La política es un instrumento de conciliación, de acuerdo, del consenso, de entendimiento para lograr generar bien común, y eso se viene perdiendo de forma acelerada, esto ocurre porque sin duda hay dos visiones de país muy distintas, el bloque opositor al gobierno tenemos muy claro que no podemos permitir que México siga cayendo por el barranco por la práctica de un populismo rampante que apantalla a una parte del electorado, sin embargo creo que es momento de darnos una pausa todos y todas, y reencontrar caminos que nos permitan construir; sin embargo estando en vivo en esa Torre de Babel no hay entendimiento porque en efecto hablamos idiomas distintos, ¿qué debemos hacer? No rendirnos, no claudicar, en mi caso seguiré de forma enérgica y firme diciendo lo que no es correcto para nuestro país, pero siempre dentro del marco de la civilidad y procurando generar algún acuerdo posible que permita sostener nuestra nación por el camino de las instituciones, el estado de derecho, que haya condiciones de desarrollo y se respete la dignidad y derechos de las personas.

El INE mantiene una presencia por la lucha de una ciudadanía que exigió desde hace décadas respeto al voto y elecciones democráticas, hoy no podemos dar marcha atrás a un logro que incluso costó la vida de personas, sólo por un capricho del presidente López Obrador, que quiere el control absoluto, en esos temas está presente una oposición firme que no cederá ante esos intentos donde debemos ser bloque y muro de contención también como con el tema de Reforma Energética, que es otro más de la andanada de ocurrencias que atentan contra el desarrollo de México, es lo que en este momento podemos hacer, no permitir que ocurra que nuestro país se rompa.





