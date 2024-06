Un partido hegemónico para México; la misma historia

Derivado del resultado del pasado proceso electoral donde se consolida mayoritariamente el partido de Morena y sus aliados en una gran mayoría de los cargos de elección, aunque en Chihuahua aún sigue vigente la fuerza de la alianza PAN, PRI, PRD, así como en Aguascalientes, Guanajuato y algunos triunfos desde lo local en otros estados, en el resto del país se consolidaron como el partido hegemónico que no tendrá mayores contrapesos que la misma ciudadanía que sale a las calles para demandar justicia, democracia y libertad.

Esa marea rosa que sigue atónita por el resultado, hay que mencionar que los partidos políticos de oposición no estuvieron a la altura de una participación ciudadana como la que se fue alzando para respaldar a la candidata de la oposición, ahora la disyuntiva será que pasará al interior de los partidos opositores; en relación al PAN, al cual yo pertenezco y vaya que lo conozco desde su entraña desde hace 38 años, un partido que fue colocándose fuertemente con gobiernos humanistas, más allá de posiciones de gobierno me tocó la parte donde fuimos muchos años oposición enfrentando el partido hegemónico de aquel tiempo, el PRI que hoy nos acompaña para dar una lucha que ellos mismos consolidaron en nuestro país, la cultura del partido hegemónico donde la ciudadanía no le brinda ningún tipo de contrapeso y le da toda la confianza a un solo hombre y ahora a una mujer.

¿Qué ha pasado con nuestro país durante estos últimos 40 años?; me niego a pensar que estemos condenados a repetir la historia, y peor aún, porque en efecto el mundo ya cambió, nuestro país ha cambiado, la violencia seguirá en aumento destruyendo a nuestras familias, hay que reconocer que estamos ante una nueva realidad en México, echar la culpa al pasado como lo hace morena no es otra cosa que escudarse para blindar su irresponsabilidad a la hora de dar resultados como partido gobernante.

Sin embargo, debemos ver hacia adelante y construir lo que esté a nuestro alcance para lograr un mejor futuro para nuestra patria, México requiere reconciliarse, cada quien debemos hacer lo que nos toque para lograrlo, sin dejar de ser una oposición responsable y señalar en todo momento los errores del gobierno, en este sentido quiero destacar que he analizado el plan que brinda la actual presidenta electa Dra. Claudia Sheinbaum sobre prosperidad compartida ante el consejo coordinador empresarial, hay que señalar que los grandes errores que se visualizan desde ya para el próximo sexenio serán la salud y la seguridad, ambos ejes se quedan muy cortos para los retos que se deben enfrentar, también es inapropiado que se trate de adjudicar Morena el momento de país en cuanto a la relocalización de empresas, que ante la situación mundial se daría con ellos o sin ellos, y estoy segura que no han sido capaces de potenciar al máximo esta coyuntura extraordinaria para nuestro país, y se cuelgan medallas que no les quedan; para ahondar en ello lo haré en próximos análisis, hoy solo mencionar que la pretendida reforma al poder judicial con el cuento de evitar corrupción será uno de los factores que aminore nuestro potencial de la posición estratégica ante el mundo, tendremos que lidiar con los efectos de un poder judicial a modo, de un partido hegemónico sin contrapesos, ya pudimos una vez, espero me toque ver de nuevo alzarnos con la bandera de la democracia en México, no alcanzo a distinguir si será con nuestro partido, porque hay que reconocer que si no nos renovamos estaremos condenados a quedarnos pasmados al pasado, pero de algo estoy cierta, el PAN aún tiene muchas batallas por delante, porque no hemos cumplido nuestra misión, “lograr una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”.

Por un México en paz.

Diputada Federal

Redes sociales @soyrocioreza

Maestra en Administración Pública. Diputada federal por el PAN.

