Un periodista cuestiona a Benedicto XVI

Santo Padre, el 16 de abril de 2005, al cumplir sus 78 años anunció a sus colaboradores cuánto se alegraba por su próxima jubilación. “Yo había estado totalmente seguro de que ese ministerio no era mi destino, sino que entonces, después de años de gran esfuerzo, Dios me iba a conceder algo de paz y tranquilidad. Ya en el momento en que fui elegido había podido decirle al Señor con sencillez: ¿Qué estás haciendo conmigo? Ahora, la responsabilidad la tienes tú. ¡Tú tienes que conducirme! Yo no puedo. Si tú me has querido a mí, entonces también tienes que ayudarme”.